Tajani: “Serve una lotta dura contro i trafficanti. Una Mare nostrum europea non è la soluzione”

”Non mi sembra una proposta risolutiva quella di una Mare Nostrum europea”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo a Radio Anch’io mentre a Bruxelles è in corso il Consiglio europeo su immigrazione, guerra in Ucraina ed energia.

Tajani: l’Europa deve intervenire sui flussi

”L’Europa deve intervenire sui flussi migratori, è compito dell’Europa”, ha detto ancora invocando una ”azione forte contro i trafficanti di esseri umani”. Certo – ha aggiunto il capo della nostra diplomazia – dobbiamo salvare le persone in mare, che fanno naufragio. Ma soprattutto combattere i flussi migratori irregolari e impedire che partano”.

La Tunisia ha bisogno di aiuto urgente

Poi ha acceso i riflettori sulla Tunisia, dopo l’allarme lanciato ieri dal premier Meloni. “Ha ha urgente bisogno di aiuto, non possiamo perdere tempo. Anche perché se si apre il fronte tunisino rischiano centinaia di migliaia di persone che si sposteranno”. Durante il Consiglio europeo degli Affari esteri Tajani ha fatto un proposta concreta. “Cominciamo a dare aiuti alla Tunisia, spingiamola a fare riforme. Diamo 300 milioni subito. Poi verifichiamo le riforme e diamo altri 300 milioni, poi altri 300 ancora”.

Attenti a non favorire i Fratelli Musulmani

Non bisogna perdere tempo, altrimenti – insiste il ministro – rischiamo di favore un favore ai Fratelli Musulmani. Non sottovalutiamo i rischi, abbiamo il dovere di aiutare la Tunisia. Che contemporaneamente deve fare le riforme”.

Libia, stiamo lavorando a un accordo

Anche sul fronte libico il governo Meloni ha le idee chiare. “Stiamo lavorando per arrivare a un accordo che renda la Libia un Paese stabile. Per arrivare a elezioni, a una nuova Costituzione”. Certo, ha concluso Tajani, “qui come ”in tutta l’Africa è preoccupante il ruolo di Wagner. Il gruppo dei mercenari russi che favorisce la fuga delle persone e dell’immigrazione irregolare”.