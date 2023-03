Meloni zittisce l’opposizione: “Basta falsità sulle spese militari”. Standing ovation (video)

Ucraina, immigrazione ed energia. Sono queste le priorità le sfide che l’Europa deve affrontare “con visione e tempestività”. E l’Italia ha tutte carte in regole per recitare in Ue un ruolo da protagonista “e non da comprimario”. Così il premier Giorgia Meloni, in Aula al Senato, per le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo del 23 e 24 marzo. Standing ovation quando bolla come falso il racconto delle opposizioni sull’invio di armi a Kiev che toglierebbe soldi ad altre “necessità degli italiani”.

Immigrazione, Meloni al Senato: non possiamo più aspettare

“Il primo banco di prova è il tema dell’immigrazione, a cui il nostro governo ha ottenuto che venisse dedicata gran parte del consiglio straordinario di febbraio”, ha detto soffermandosi a lungo su quella che è diventata un’emergenza strutturale. “Conosco solo un modo – ha detto il premier – per affrontare una pressione unica. Fermare le partenze all’origine”.

Occidente troppo distratto in questi anni

“Prima di ogni ipotetico diritto a emigrare, ogni essere umano ha il diritto a non essere costretto a migrare in cerca di una vita migliore. È esattamente l’aspetto che Europa e Occidente in questi anni hanno colpevolmente trascurato”, ha detto Meloni tra gli applausi dei ministri e dei banchi del centrodestra.

“Non possiamo attendere oltre”

Per ribadire che non possiamo attendere oltre. Non possiamo aspettare inermi il prossimo naufragio, pericolo insito per viaggi organizzati da scafisti senza scrupoli. Le frontiere dell’Italia sono le frontiere dell’Europa“. Il governo si aspetta dei passi avanti in Europa per una gestione comunitaria della questione migratoria.

Ong, gli stati di bandiera facciano la loro parte

Quindi ha ribadito le indicazioni di Bruxelles. Che sanciscono “il principio del coinvolgimento degli stati di bandiera delle navi Ong nelle operazioni Sar. Che non devono più gravare solo sugli stati di approdo. Gli stati di bandiera che finanziano le Ong devono assumersi le responsabilità che il diritto del mare assegna loro”.

Ucraina, mandiamo armi per difendere la libertà

Sul conflitto in Ucraina e il sesto pacchetto di aiuti ha smontato la falsità che gli aiuti italiani distraggono fondi da altri capitoli. “I nostri aiuti mirano a rinforzare e difese aeree per difendere i civili. E fornire uno scudo contro gli attacchi della Russia. Sperando che il popolo ucraino si pieghi dopo essere stato privato della luce, del gas, dell’energia. Ha definito “puerile” la propaganda di chi racconta che l’Italia sta mandando fondi che sottrae ad altre voci. “E in questa aula lo sappiamo tutti”, scandisce tra gli applausi.

Mai fatto mistero sulle spese militari

“Inviamo armi all’Ucraina – ha aggiunto il presidente del Consiglio – anche per tenere fuori la guerra dall’Europa e dall’Italia”. Un passaggio particolarmente gradito dall’aula che ha ricevuto una standing ovation dei deputati in piedi ad applaudire. “L’Italia non ha mai fatto mistero di voler aumentare i suoi stanziamenti per spese militari. Altri paesi lo hanno fatto senza metterci la faccia. Noi vogliamo metterci la faccia perché la libertà ha un prezzo, E se non la difendi qualcun altro lo farà per te e non gratuitamente”.

Mes, il tempo dell’austerità è finito

Quindi ha affrontato il nodo del Mes. “Per la revisione del Patto di stabilità e crescita c’è ancora tanto da fare. Ma riteniamo fondamentale arrivare entro il 2023 a nuove regole per dotarsi di principi credibili di stabilità e di crescita. Realistici e coerenti con la situazione post Covid”. Il tempo dell’austerità è finito”. Oggi la parola chiave è sviluppo. In campo energetico Meloni ha affrontato il tema dell’indipendenza e della sovranità. Sottolineando il lavoro fatto dal governo italiano per fermare la speculazione del mercato del gas.

Lavoreremo per tornare protagonisti

“Lo abbiamo fatto sostenendo un tetto massimo al prezzo del gas. Che ha fermato la speculazione con un grande beneficio per imprese e famiglie. Tutti dobbiamo essere orgogliosi di noi“. La voce dell’Italia – ha concluso – sarà sempre più forte i Europa, perché questo è il mandato che ci hanno dato i cittadini. “Lavoreremo per tornare a essere protagonista nello scenario internazionale. E per migliorare la casa comune europea”.