Utero in affitto, Carfagna: “Voterò la proposta Meloni. I bambini non devono pagare le scelte degli adulti”

È pronta a votare la proposta di Fratelli d’Italia sul divieto di utero in affitto praticato all’estero. L’ex forzista Mara Carfagna, oggi presidente di Azione, non ha dubbi da che parte stare nel dibattito infuocato di queste ore.

Utero in affitto, Carfagna: voterò la proposta di FdI

“Ho presentato una legge contro la maternità surrogata da punire anche se praticata all’estero, perché in Italia è già vietato. E voterò la proposta di Giorgia Meloni”. Così intervistata da Repubblica l’ex ministra del Sud, che guarda alla tutela del neonato delle coppie gay. “Perché i bambini non possono e non devono pagare le scelte dei genitori, lo dico da madre e da legislatore”.

I bambini non devono pagare le scelte degli adulti

La proposta Carfagna sull’utero in affitto è molto simile a quella di FdI, vieta cioè una pratica che in Italia è reato. E smontata la narrazione di una part della sinistra e della rete Lgbt sul presunto divieto di registrazione dei bimbi di coppie omogenitoriali. “Quei bambini hanno un genitore biologico registrato fin dalla nascita. L’altro, il partner, già oggi ha accesso all’adozione. Bisogna semplificare quel meccanismo. E renderlo più accessibile e più rapido“.

No alla registrazione automatica dei sindaci disubbidienti

I sindaci disubbedienti, invece, spingono per una registrazione “automatica” dei bambini nati con surrogazione di maternità. L’anagrafe – insiste la numero due del partito di Calenda – deve essere collegata all’adozione da parte del genitore non biologico. “Non lo dico io ma una legge in vigore alla fine del 1983. E le successive sentenze della Corte Costituzionale e della Cassazione. Anche la legge Cirinnà sulle unioni civili fa riferimento a quella norma”.

Sì al certificato europeo di filiazione

Carfagna si dice invece favorevole al certificato europeo di filiazione che la commissione del Senato ha respinto la scorsa settimana. “È un “patentino” utile a ogni bambino e a ogni famiglia che si sposta in Europa. Non solo ai figli di omosessuali”. Per Carfagna non è vero che sarebbe uno spiraglio all’utero in affitto, che è vietato in quasi tutta Europa.

Schlein non sceglierà questo campo per sfidare

“Non credo che Schlein sceglierà il campo di sfida della maternità surrogata”, dice ancora l’ex esponente storica di Forza Italia. “Larga parte della sinistra, come ha dimostrato il dibattito sulle unioni civili, non è disponibile a impegnarsi in favore di una pratica che nella maggior parte dei casi si fonda sullo sfruttamento di donne povere delle periferie del mondo”. Azione è concorde – conclude – sulla difesa dei diritti dei bambini. “E abbiamo un comune denominatore sui diritti civili. Ovvio che i temi etici interpellano le coscienze”.