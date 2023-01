Un Ufo nei cieli della Turchia? Allarme e paura, poi si scopre che è una “nuvola lenticolare” (video)

Tante le telefonate ai centralini, migliaia le visualizzazioni sui social per quello che a tutti, inizialmente, era sembrato un enorme Ufo in volo sui cieli della Turchia, nei pressi di Bursa, nella parte nord-occidentale, alle pendici del Monte Uludağ. Una zona montuosa e dalla morfologia particolare nella quale ieri è apparsa una nuvola gigamtesca dal colore marrone, con vortici interni e la sensazione che si spostasse velocemente, proprio come un Ufo. Ben presto però si è capito che si trattava di un fenomeno naturale, per quanto curioso e spettacolare come pochi.

In Turchia l’Ufo crea allarme, ma è una “nuvola” lenticolare

Dopo qualche ora si è scoperto che quella macchia scura era una rara formazione di nuvole, definita dagli scienziati nuvola lenticolare. Si tratta di nuvola molto particolare e rara che ha la forma di una lente ed è causata dall’espansione delle onde d’urto generate da una fonte di energia, come un’esplosione o un’attività vulcanica o condizioni meteorologiche insolite. Possono essere formate anche da una fonte di calore come un incendio o una centrale termoelettrica. In effetti, proprio come gli Ufo, almeno quelli visti nei film, ha la forma di un disco, spesso con un bordo curvo e una parte piatta in mezzo. Il “miraggio ottico” è anche noto come nuvole di Fata Morgana, a causa proprio della forma strana e allungata.

Il video della strana apparizione a Bursa