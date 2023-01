Orrore a Roma, 35enne uccisa in strada, freddata all’uscita del ristorante. Fermato l’ex

Ancora sangue per le strade della capitale, ancora un femminicidio: una donna di 35 anni è stata uccisa in strada questa notte, all’uscita dal ristorante dove aveva appena finito di cenare. Freddata a colpi d’armi da fuoco. Senza una parola, senza attenuanti, in Viale Amelia a Roma (in zona Tuscolano). La donna poco prima stava mangiando in un ristorante quando è arrivato l’ex compagno, che avrebbe poi sparato. Scattato l’allarme, il rafforzato servizio di controllo del territorio ha consentito l’immediato intervento della polizia, che poco dopo ha arrestato l’uomo, un 61enne, in zona Nuovo Salario. Sul posto volanti, squadra mobile e il pm del pool antiviolenza.

Donna uccisa in strada a Roma

Un venerdì sera qualsiasi, come tanti. La cena al ristorante e poi il ritorno a casa. Ma sulla via del rientro, in mezzo a passanti e avventori del locale appena lasciato alle sue spalle, uno sparo squarcia il sottofondo di chiacchiericcio del weekend. E la tragedia deflagra, consumando il suo potenziale di orrore in pochi istanti. A stroncare al vita di questa giovane donna il suo ex fidanzato in quella che, le prime ricostruzioni descrivono quasi come una spietata esecuzione. E di «un omicidio cruentissimo», non a caso, parla Il Messaggero, che partendo dall’epilogo tragico della vicenda, racconta della cena della vittima al ristorante “Brado”, con il fratello.

Arrestato l’ex compagno

Descrive quelli che sarebbero diventati nel giro di breve, gli ultimi istanti di vita della giovane donna. Il quotidiano capitolino scrive dell’ex: che irrompe all’improvviso nel locale e con cui si scatena immediatamente una «furiosa lite». La situazione, già tesa, degenera. Poi l’uomo, «l’ha fatta uscire dal ristorante. E ha sparato contro di lei alcuni colpi di pistola», poi è fuggito sperando di far perdere le proprie tracce. Invece, grazie alla tempestività con cui è stato dato l’allarme, la polizia è potuta arrivare subito sul posto, riuscendo a braccare e ad arrestare il fuggitivo.