Donna uccisa a Roma: chi è Gianluca Ciardelli, il giornalista ed ex autore Rai arrestato

Tragedia nella notte a Roma, nel quartiere Balduina. Gianluca Ciardelli, giornalista 61enne, già in cura per problemi psichici, ha ucciso la moglie con diversi colpi alla testa. Al letto, accanto al marito 61enne affetto da disturbi psichiatrici e in cura, ormai senza vita, uccisa probabilmente con diversi colpi alla testa inferti con suppellettili. È stata trovata così, nella notte, la 63enne Lorella Tomei dai carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Compagnia Trionfale.

La donna massacrata con colpi in testa

Il delitto in un appartamento di via Draconzio, in zona Medaglie D’oro, dove i militari sono riusciti a entrare grazie all’aiuto dei Vigili del Fuoco. Era stato il marito – C.G., 61 anni, giornalista pubblicista – a chiamare il figlio della coppia avvisandolo che la madre era priva di sensi, facendo così scattare la chiamata al 112.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della sezione rilievi tecnico scientifici del Nucleo Investigativo di via In Selci. Il marito della donna è stato fermato e si trova ora piantonato in ospedale.

Secondo le ultime informazioni l’assassino è un giornalista pubblicista, in cura per problemi psichiatrici. I sospetti sono subito ricaduti su di lui.

Chi è Gianluca Ciardelli

Gianluca Ciardelli, classe 1960, era stato autore e collaboratore di vari programmi Rai, come funzionario di categoria F Super (l’ultimo gradino prima del dirigente).

giornalista e autore Rai, in cura per problemi psichici, nel 2019 si lanciò a tutta velocità in piazza San Pietro in sella a un motorino Sh superando varchi d’accesso e transenne per raggiungere l’emiciclo. “Sono un giornalista” gridò in quell’occasione mentre le forze dell’ordine, in allerta antiterrorismo, tentavano di bloccarlo.

Figlio della segretaria di Licio Gelli, il Venerabile della Loggia P2, fu al centro anni fa di una polemica per la sua assunzione alla tv di Stato da parte di un cda in scadenza. Ciardelli, tra l’altro, era stato anche tra gli autori di Linea Verde.

(foto Archivio ANSA)