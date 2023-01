Napoli-Juve, punta sul 5-1 degli azzurri sui bianconeri e ottiene la supervincita di 36.750 euro

Napoli-Juve, la sfida infinita. Il clamoroso successo degli azzurri per 5-1 ha permesso una supervincita alle scommesse. Una sconfitta del genere per i bianconeri – segnala l’agenzia Agimeg – non accadeva da circa 30 anni in campionato. Ed era quindi difficilissima da ipotizzare, soprattutto nelle proporzioni del risultato. Ma non è stato così per un bravo e fortunato scommettitore, che ha creduto nell’inaspettato successo dei partenopei. Lo scommettitore ha infatti puntato 350 euro, presso l’agenzia Goldbet di via Castelgandolfo 99 a Roma, proprio sulla vittoria per 5-1 del Napoli sulla Juventus. La giocata – sottolinea Agimeg – ha fruttato una super vincita di 36.750 euro.

Napoli-Juve, sui social un fiume di sfottò

I tifosi azzurri non hanno perso l’occasione per sfogare la loro gioia sui social. con sfottò e ironie. C’è chi dice di non aver chiuso occhio per tutta la notte, chi si fa i selfie con la maglietta della squadra partenopea. E chi punzecchia i tifosi bianconeri vignette e battute sarcastiche. Qualcuno va oltre, «la prossima partita la perdete a San Vittore», surriscaldando gli animi. Non mancano le risposte degli juventini, che ricordano il divario sul numero degli scudetti vinti. Ma a conti fatti, a godere di più è proprio lo scommettitore che ha vinto la supervincita.

La gioia delle monache di clausura

La capolista Napoli, sempre più sola al comando, fa pregustare lo scudetto alle suore di clausura. In un attimo, la madre abbadessa delle monache Clarisse Cappuccine di Napoli, Rosa Lupoli, ha cinguettato sui social dal monastero delle ‘Trentatré’: «Se ne va la capolista, se ne va.. Gioia senza fine ForzaNapoliSempre».

Denunce e sanzioni durante i controlli

Non sono mancati gli elementi negativi. Si registrano denunce e sanzioni in seguito ai controlli predisposti dalla Questura di Naoli per l’ordine e la sicurezza pubblica nell’area dello stadio “Maradona”. Gli agenti hanno sanzionato per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo 6 persone per essersi presentate allo stadio per assistere a Napoli-Juve senza biglietto. Un’altra per il tentativo di scavalcamento e 12 poiché trovate in possesso di sostanza stupefacente.

Napoli-Juve, anche lanci di uova

Inoltre, i poliziotti hanno denunciato quattro persone, tra i 16 e i 39 anni, di cui una per scavalcamento dal settore inferiore a quello superiore della curva B. Ne hanno denunciato un’altra per porto di armi o oggetti atti ad offendere poiché trovata in possesso di un coltello; una per aver lanciato delle uova all’indirizzo dell’autobus della squadra ospite. E l’ultima per accensione di fumogeni in occasione di manifestazioni sportive. Quest’ultima è stata anche sanzionata per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo. Nei confronti delle ultime tre è stata avviata la procedura finalizzata all’emissione del Daspo.