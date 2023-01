Disservizi Dazn, dopo l’incontro con Urso scattano i rimborsi. Abodi: “Da abbonato mi fa piacere”

“La valutazione dell’incontro di oggi troverà una risposta nei prossimi giorni. È stato un incontro molto soddisfacente. Sull’aspetto dell’analisi tecnica ci ha consentito di capire le ragioni del disservizio e la volontà di andare incontro agli utenti riconoscendo il danno procurato”. Lo dice il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi, dopo l’incontro al Mimit sui disservizi di Dazn.

“Gli auspici sono stati soddisfatti – aggiunge Abodi -. Ho cercato di ragionare come fossi un abbonato e mi fa piacere che mi sarà stornato qualche euro, mentre da ministro sono soddisfatto delle cose dette. Ringrazio anche il ministro Urso, ma voglio misurare nel tempo la volontà del gruppo di investire nel nostro Paese”. Sulla politica dei prezzi in aumento di Dazn, il ministro spiega: “Non ne abbiamo parlato. Ma prima di tutto credo che se il servizio è di qualità possa esserci qualche aggiustamento di prezzo”.

L’annuncio del ministro Urso: “Tre obiettivi raggiunti”

“Tre obiettivi sono stati raggiunti: innanzitutto, come è giusto che fosse, l’indennizzo automatico per tutti coloro che hanno subito il disservizio, in secondo luogo lo spostamento della centrale di monitoraggio e di controllo del rischio direttamente in Italia, dalla sede madre a Londra, infine una assicurazione che siano accelerati gli investimenti sulla tecnologia per evitare il riproporsi di questi disservizi”. Queste le parole del ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, al termine dell’incontro con i vertici di Dazn al Ministero, in un video su Twitter, dove si spiega anche che “alla riunione con #Dazn è stata confermata la disponibilità dell’azienda a investire per migliorare il servizio, a collocare una struttura tecnico operativa in Italia e a rimborsare direttamente tutti gli utenti che hanno avuto un disservizio”.

Disservizi Dazn, chi sarà risarcito e quanto

Nello specifico, “Dazn ha assicurato che si attiverà, senza attendere la richiesta da parte degli utenti, per corrispondere automaticamente a tutti gli impattati un quarto dell’abbonamento mensile – spiega Dazn – L’indennizzo avverrà attraverso accredito dell’importo secondo le modalità di pagamento prescelte da ciascun cliente oppure mediante rilascio di voucher. La procedura di rimborso sarà attivata già a partire da questa settimana e sarà completata entro l’inizio di febbraio. Ciascun utente interessato riceverà comunicazione con conferma del rimborso all’indirizzo mail associato al proprio account”.