Napoli, colpito con un pugno mentre è in fila al bar: 75enne è in prognosi riservata

Un altro caso di violenza. Colpito con un pugno mentre era in fila per entrare al bar, un 75enne è ricoverato in ospedale in prognosi riservata e in pericolo di vita. Il fatto è avvenuto a Napoli, nel quartiere periferico di Pianura. I carabinieri sono intervenuti nel bar in via Comunale Napoli.

Napoli, anziano colpito con un pugno mentre era in fila

L’anziano dopo aver ricevuto il pugno sarebbe caduto a terra battendo violentemente la testa. La vittima è ora all’ospedale Cardarelli. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dei fatti e per identificare l’aggressore. Come ricostruisce La Repubblica, alla base dell’aggressione c’è una banalissima lite per una fila al bancone del bar. A sferrare il pugno un giovane in fila che ha avuto un alterco con l’anziano.

Aggrediscono i sanitari in una clinica ad Acerra

Altro caso. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Acerra a Napoli sono intervenuti nella clinica Villa dei Fiori per la segnalazione di un’aggressione nei confronti di personale sanitario. Gli agenti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un medico il quale ha raccontato che un uomo e tre donne, poco prima, si erano lamentati dei tempi di attesa troppo lunghi per la visita di un loro familiare ed avevano inveito ed aggredito due infermiere del pronto soccorso ed un soccorritore del 118. I poliziotti hanno raggiunto e identificato le tre donne che sono state denunciate per minacce, violenza, lesioni e interruzione di pubblico servizio.

Rapinata e picchiata per 30 euro

E sempre a Napoli due giorni fa un uomo di 40 anni e una donna di 37 anni sono stati arrestati per aver commesso una rapina violenta nel quartiere Fuorigrotta. Vittima della rapina, avvenuta a viale Kennedy una donna di 46 anni, avvicinata dai due che l’hanno prima minacciata chiedendole dei soldi e poi, al suo rifiuto, l’hanno scaraventata a terra prendendola a calci. I due hanno infine portato via appena 30 euro. I due rapinatori, grazie alla descrizione fornita dalla vittima, sono stati rintracciati nei pressi del luogo della rapina e arrestati.