Miracolo a Napoli, bimbo in arresto cardiaco sopravvive grazie ai carabinieri: il salvataggio

Le favole belle a volte si avverano. A Napoli si temeva il peggio per un bambino di un anno compiuto il mese scorso. Ha improvvisamente perso i sensi, smettendo di rispondere a mamma e papà. Non rispondeva ad alcuna sollecitazione. Potete immaginarie la tragedia in quella casa, in via Chiaromonte, a Napoli. E’ iniziata una corso contro il tempo. Papà e mamma disperati si sono messi in macchina diretto con il bimbo verso l’ospedale.

La macchina con il bimbo in fin di vita bloccato nel traffico di Napoli

Ma il traffico intenso ha tentato di metterci lo zampino diabolico. Nonostante il clacson, l’auto era bloccata da una selva di macchine. Poi, il miracolo di Natale ha sorriso alla famiglia che era ormai in preda alla disperazione. Una pattuglia di carabinieri della stazione di Barra è poco lontana. Avverte il frastuono, sente il clacson urlare e vede nella vettura il bimbo tra le braccia della madre.

Il dramma per il bimbo di un anno, poi il miracolo

Si fa largo con lampeggianti e sirene, mettendosi davanti alla loro auto e facendo segno di seguirli. Dal finestrino urlano, sottolineando che si tratta di un’emergenza.In pochi istanti sono nel pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania Scortano la madre e il piccolo all’interno e lo affidano ai medici che hanno intubato e sottoposto a un massaggio cardiaco il bimbo, il cui cuoricino aveva cessato di battere:era in arresto cardiocircolatorio. Poi il lieto fine, quando sembrava che ogni manovra fosse ormai inutile. Il “miracolo” si manifesta sotto forma di un pianto a dirotto del bambino, un nuovo ritorno alla vita.