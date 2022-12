Napoli, pistola puntata alla testa di una infermiera del 118: paura a Calata Capodichino

Una pistola puntata alla testa di una infermiera del 118. Accade a Napoli. In tarda serata, a Calata Capodichino, un’infermiera del San Gennaro si è vista puntare una pistola alla testa da un uomo in preda alla più impensabile delle follie. A ricostruire la vicenda è il sindacato di categoria Nursing Up. La donna, dopo alcuni minuti di ritardo legati all’arrivo tardivo dell’ambulanza, si è trovata davanti un uomo di 76 anni. L’ha minacciata di morte con una pistola. E – come sostiene Antonio De Palma, presidente nazionale del sindacato, «l’avrebbe forse uccisa se la moglie fosse morta. Parole che l’uomo ha espresso senza mezze misure, davanti a testimoni».

Pistola alla testa dell’infermiera, fermato il 76enne

Questo ha permesso agli agenti del Commissariato San Carlo Arena di disarmarlo e di arrestarlo. «A quanto ci raccontano, non è stato neanche semplice bloccarlo e renderlo inoffensivo. Tutto questo a seguito di una tachicardia. Ebbene sì, la signora, la moglie dell’uomo, per fortuna stava bene. L’hanno visitata e sottoposta a tutti i controlli di rito».