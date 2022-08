Modena: distrugge con violenza la vetrata del Pronto soccorso e prende a calci gli agenti

Momenti di forte tensione e grande paura tra i presenti. Gli agenti del commissariato di Mirandola, a Modena, hanno arrestato un uomo di 52 anni, residente in provincia. Deve rispondere alle accuse di danneggiamento aggravato, resistenza e violenza a Pubblico ufficiale. Gli uomini in divisa sono intervenuti al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Mirandola in seguito a una segnalazione. Una persona, infatti, stava dando in escandescenze. Con estrema violenza, stava colpendo con calci e pugni la vetrata del locale Triage-Accettazione, danneggiandolo in maniera irreparabile. Ma non solo, aveva iniziato a minacciare anche i presenti.

Modena, paura al pronto soccorso

L’uomo si è poi scagliato contro gli agenti di polizia, cercando di colpirli con calci e pugni. Ha opposto resistenza nei confronti degli agenti che con non poca difficoltà sono riusciti a bloccarlo. All’atto dell’identificazione la persona è risultata essere già nota all’ufficio per condotte moleste e sanzionato più volte per ubriachezza.