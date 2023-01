Meryl Streep a sorpresa nella terza stagione di “Only Murders in the Building” (video)

Un’altra leggenda sta per percorrere i corridoi di un certo condominio di Manhattan pieno di omicidi. Meryl Streep apparirà infatti nella prossima terza stagione di “Only Murders in the Building”. Lo riporta il sito della Cnn. La notizia del casting è emersa per la prima volta sul profilo Instagram della star di “Only Murders” e produttrice esecutiva Selena Gomez. Ha infatti condiviso un video divertente dal set insieme alle costar e co-produttori esecutivi Steve Martin e Martin Short.

Meryl Streep e la clip con Jackie Hoffman

Al trio principale si sono uniti nella clip i membri del cast Jackie Hoffman e Paul Rudd, mentre Gomez ha esclamato che «la band è tornata» per la terza stagione. Quando l’attrice ha chiesto: «Potrebbe onestamente migliorare?», Rudd ha risposto che pensava di sì. E a quel punto Meryl Streep è apparsa da dietro il divano dove erano seduti Gomez, Short e Martin. La gag è poi proseguita con l’attrice tre volte vincitrice di un Oscar che ha scherzosamente offerto a Martin un cuscino. E ha chiesto a Short se aveva bisogno di qualcosa. Lui ha risposto: «Solo il tè che avevo chiesto mezz’ora fa!».