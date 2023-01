Meloni incontra Rocca: “È la persona giusta per ridare autorevolezza alla Regione Lazio”

Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, ha incontrato oggi il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca.

“Francesco Rocca – ha dichiarato la Meloni – è la persona giusta per restituire centralità politica e autorevolezza amministrativa alla Regione Lazio. La sua competenza, la sua concretezza e il suo prestigio sono garanzie indiscutibili per dare ad una delle Regioni più importanti d’Italia il buongoverno del centrodestra”. Un incontro commentato sui Social dallo stesso ex presidente della Croce rossa. “Meloni – ha scritto Rocca nel suo post – mi ha rivolto parole di fiducia, stima e sostegno che mi riempiono di orgoglio ed entusiasmo”.

Al Tribunale di Roma si è aperta intanto la presentazione ufficiale delle liste elettorali, anche se per conoscere tutti i nomi di quanti correranno alla carica di consigliere regionale si dovrà attendere domani.

Regione Lazio: entro domani la presentazione delle liste

Nel centrodestra, tra i primi a depositare la lista è stata Forza Italia, che su Roma Provincia vede 32 candidati. Capilista Luigi Abate, ex consigliere regionale con la lista Polverini in coppia con Maria Baglioni. Poi Alberto Aschelter, Antonella Betti e Fabio Campolei. A tentare per la prima volta la corsa alla Pisana con il partito di Berlusconi sarà anche Simone Foglio.

Il Pd ha presentato i suoi capilista

Tra i primi a depositare l’elenco questa mattina il centrosinistra che sostiene la candidatura di Alessio D’Amato: 7 liste per un totale di 13 gruppi in coalizione. Per il Pd i capilista su Roma e provincia saranno Daniele Leodori, presidente vicario uscente della Regione Lazio, in coppia con Cristiana Avenali. Poi Sara Battisti per Frosinone, Salvatore La Penna per Latina, Enrico Panunzi per Viterbo ed Edoardo Ranalli per Rieti.

Per la lista rosso-verde, nata dall’unione tra Europa Verde e Sinistra civica ecologista ci sarà Claudio Marotta, vicino a Massimiliano Smeriglio, in coppia con Simona Saraceno. Mentre +Europa-Radicali, anche loro riuniti in un’unica lista, porteranno il consigliere uscente Alessandro Capriccioli in coppia con Sara Scampini. Si ricandida e guidera’ la lista civica di supporto ad Alessio D’Amato, come successo gia’ con Nicola Zingaretti, la consigliera uscente Marta Bonafoni, fondatrice di Pop. Demos, invece, mette in campo l’ex vicesindaco grillino di Roma, Luca Bergamo.