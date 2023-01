Regionali nel Lazio, il “vademecum” del voto suggerito dall’Ucid ai propri iscritti

In vista delle prossime elezioni Regionali per il rinnovo dell’assise del Lazio, allo scopo di fornire un vademecum per orientarsi fra i vari programmi politici ed elettorali, il Gruppo Regionale Lazio dell’UCID (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti) ha elaborato il testo che segue. Riccardo Pedrizzi (nella foto in alto), presidente UCID Gruppo Lazio, e Benedetto Delle Site, Segretario UCID Gruppo Lazio, hanno invitato i propri iscritti a diffondere il “vademecum”, ispirato alla Dottrina sociale della Chiesa, e a sottoporlo ai candidati regionali affinché ne sottoscrivano i contenuti e si impegnino a portarli avanti.

“E’ utile sottoporre a tutti i candidati i nostri temi politici, che vanno oltre le appartenenze politiche, ma scorrono nel solco dei dettami della Chiesa e di una sensibilità alle questioni economiche, produttive e sociali che per gli affiliati all’Ucid vanno sempre coniugati con uno spirito di solidarietà e un rigoroso spessore morale”, dichiarano Riccardo Pedrizzi e Benedetto Delle Site.

Il vademecum dell’Ucid per le Regionali del Lazio