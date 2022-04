Alla cena sociale dell’Ucid il tema della ripresa con i vertici istituzionali e politici, da Casellati a Rampelli

Si svolgerà il 28 aprile, presso “Spazio 900” Palazzo dell’Arte Antica, Piazza Guglielmo Marconi 26/B Eur, a Roma, la cena d’apertura dell’anno sociale 2022 del gruppo regionale del Lazio dell’UCID, l’Unione cristiana imprenditori e dirigenti. La serata sarà l’occasione per discutere sul tema del rilancio economico del Paese in questa fase di crisi incombente con un confronto dal titolo “Per la ripartenza dell’Italia una santa alleanza tra istituzioni, imprese, assicurazioni e banche”.

La cena Ucid organizzata da Riccardo Pedrizzi

A fare gli onori di casa, il Senatore Riccardo Pedrizzi Presidente del Cts e del gruppo Lazio, dell’associazione cattolica schierata al fianco e a sostegno delle imprese italiane. L’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti è un’associazione di persone che dal 1947 accoglie quanti, con ruolo di responsabilità, intendono impegnarsi a testimoniare con coerenza il messaggio evangelico e la Dottrina Sociale della Chiesa.

“Mai come quest’anno – sottolinea Riccardo Pedrizzi – l’economia italiana deve trovare la forza propulsiva per fronteggiare la possibile recessione causata prima dalla pandemia e poi dalla guerra in Ucraina stringendosi intorno alle energie migliori del Paese: le imprese, le banche, le assicurazioni, il tessuto produttivo e finanziario sono in grado di fare argine alla crisi e mettere le basi per una ripartenza immediata una volta conclusa la tragedia bellica, come si spera, al più presto possibile. Per questo il dialogo tra i massimi referenti istituzionali e politici, gli operatori del settore creditizio e assicurativo, le imprese rappresentate da centinaia di imprenditori, manager e professionisti riuniti nella serata del 28 aprile, nonché i riferimenti spirituali della comunità cattolica che si muove nel segno della Dottrina sociale della Chiesa, avranno la possibilità di scambiare opinioni e idee nel segno di una ‘santa alleanza” in nome dell’Italia alla quale l’UCID prova a dare, come sempre, il proprio contributo”.

Gli ospiti, dalla Casellati a Rampelli

Alla cena sociale del 28 aprile parteciperanno, tra gli altri:

Maria Elisabetta Alberti Casellati Presidente del Senato; Fabio Rampelli, Vice Presidente della Camera dei Deputati; Giancarlo Giorgetti Ministro dello Sviluppo Economico; Massimo Garavaglia Ministro del Turismo. Antonio Tajani Coordinatore delle Commissioni del Parlamento Europeo; Mauro Maria Marino, Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico; Maria Bianca Farina Presidente dell’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); Augusto dell’Erba Presidente di Federcasse (Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali ed Artigiane);

Leonardo Patroni Griffi Presidente della Banca Popolare di Puglia e Basilicata; Cardinale Giovanni Battista Re Decano del Collegio Cardinalizio; Vescovo Paolo Selvadagi, Consulente Ecclesiastico dell’UCID Gruppo Lazio, oltre a numerosi parlamentari di tutti gli schieramenti politic