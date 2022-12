Sanremo, Elly Schlein fa il tifo per Elodie e Levante. Tutt’e due, guarda caso, non sopportano la Meloni

Elly Schlein a Sanremo fa il tifo per il ticket Elodie-Levante. Due cantanti che, guarda caso, hanno fieramente criticato Giorgia Meloni. Anzi, Levante in un suo post contro la leader di FdI ha pure citato l’aspirante segretaria del Pd, assicurandosene il sostegno imperituro. L’imperdibile uscita di Elly Schlein è avvenuta ad Agorà: “Propongo un ticket Elodie-Levante – ha detto oggi – Ma faccio il mio in bocca al lupo a tutti i partecipanti. Io seguo molto Sanremo, con gli amici organizziamo sempre dei gruppi di ascolto”.

Così Elly Schlein ricambia il favore di una citazione alla cantante siciliana che in agosto, in piena campagna elettorale, si era scagliata con un post su Instagram contro Giorgia Meloni ripetendo i triti luoghi comuni della sinistra sui diritti, l’aborto, l’esaltazione delle madri cristiane e, non ultimo, il fascismo. Il post si concludeva così: “Ma visto che sono una donna, sono una madre e provo ad essere un’umana degna di essere tale, vorrei riportare un pensiero puntuale di Elly Schlein: “C’è molta differenza tra leadership femminili e leadership femministe.” Tra le prime ad applaudire la Rappresentante di lista. Seguivano i ringraziamenti della Schlein per la citazione.

Per Elodie vale sempre lo stesso discorso. Anche lei, per usare un’espressione della stessa Giorgia Meloni, ha fatto parte del coro dei “menestrelli mobilitati dalla sinistra” in campagna elettorale contro la destra. Affermando che una vittoria dell’attuale premier – definita una “donna piena di rabbia” – le faceva paura, e sostenendo di essere preoccupata per la soppressione dei diritti. Una narrazione manipolatoria che non ha convinto, evidentemente, gli elettori ma che dev’essere piaciuta tanto a Elly Schlein. Che adesso contraccambia, augurandosi che il duo Elodie-Levante possa aggiudicarsi gli allori sul palco dell’Ariston.