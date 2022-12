Al Festival di Sanremo nomi di prestigio e tanti big anti-Meloni: Ferragni, Giorgia, Elodie, J-Ax…

A Sanremo 2023 mancano due mesi e mezzo ma oggi è arrivato l’annuncio di Amadeus al Tg1 dei cantanti big in gara nella prossima edizione del Festival dal 7 all’11 febbraio che si preannuncia scoppiettante. Sono Giorgia, Articolo 31, Elodie, Colapesce DiMartino, Ariete, Modà, Mara Sattei, Leo Gassmann, i Cugini di Campagna, Mr. Rain, Marco Mengoni. E ancora: Anna Oxa, Lazza, Tananai, Paola & Chiara, Lda, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Coma Cose, Levante, Ultimo. Un cast per tutti i gusti e per tutte le generazioni, che propone alcune new entry e tanti grandi ritorni, adatta al pubblico multigenerazionale del festival.

Amadeus e i 6 giovani in gara al festival di Sanremo

Amadeus ha anche annunciato che i Giovani che accederanno il 16 dicembre dalla finale di Sanremo Giovani alla gara di febbraio saranno 6 e non 3 come lo scorso anno. In tutto, quindi, a contendersi la vittoria del festival che andrà in onda dal Teatro dell’Ariston da martedì 7 a sabato 11 febbraio 2023 saranno 28 artisti.

“Con una modifica al Regolamento Amadeus ha infatti deciso di raddoppiare, passando da 3 a 6, il numero di ragazzi che in qualità di vincitori di Sanremo Giovani avranno la possibilità di partecipare al Festival nella categoria Campioni. Una novità assoluta nella storia del Festival che sottolinea l’attenzione della direzione artistica di Amadeus alla musica e alle tendenze contemporanee del mercato”, si legge nel comunicato Rai diffuso dopo l’annuncio al Tg1.

Tante cantanti e cantanti anti-Meloni in gara

Non si può fare a meno di sottolineare, come a dispetto di quelle strambe teorie sui “regimi” e le “censure” con la destra al governo, nell’edizione del festival di Sanremo di quest’anno ci sarà democraticamente e opportunamente una folta pattuglia di cantanti che in campagna elettorali si erano schierati e schierate a sinistra contro la destra e Giorgia Meloni. Tra i nomi dei “compagni” e delle “compagne” che cantano, Giorgia ed Elodie, le più sfegatate oppositrici della Meloni, ma anche Levante, J-Ax degli Articolo 31, ma anche il figlio del sinistroso Alessandro Gassmann, per non parlare di Chiara Ferragni, che sarà al fianco di Amadeus, a sua volta protagonista faziosa in campagna elettorale contro il centrodestra.