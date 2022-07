Riecco Elodie: Meloni mi fa paura… ma non erano i populisti che parlavano alla pancia del Paese?

Di nuovo Elodie contro Giorgia Meloni. Che noia che barba, ci sarebbe da replicare. Ma sappiamo che i social sono importanti, e che la forza comunicativa dei personaggi dello spettacolo è anch’essa una risorsa che il conformismo di sinistra utilizza a man bassa. Come avveniva per i post di Fedez contro Matteo Salvini sul ddl Zan.

Elodie attacca ancora la Meloni sui social

E non è la prima volta, appunto, che questa cantante, arrivata al successo grazie a un programma delle reti Mediaset e testimonial al Pride di Roma dello scorso giugno, tutta compresa dei suoi doveri civici, se la prende con Giorgia Meloni. Prima non le era piaciuto il famoso comizio al popolo di Vox. Adesso se l’è presa col programma elettorale di FdI. “A me sinceramente fa paura“. Questa la frase postata da Elodie per commentare il programma scatenando una rissa social, tra sostenitori dell’artista e detrattori che ne contestano le competenze politiche, spesso anche a suon di insulti.

Utenti scatenati contro il tweet di Elodie

Eppure proprio la cantante ha raccontato su Sette di non avere neanche la licenza media superiore. Ovvio che in tanti glielo ricordino: “Elodie qualche mese fa si rammaricava di non aver finito il liceo, di non aver preso la patente, di non aver studiato nemmeno canto. Adesso giudica i programmi elettorali”, si legge in un tweet. E ce ne sono tanti simili. “Non capisco perché Elodie – scrive un altro – si ostini a dare la sua opinione su qualcosa che non siano rossetti, borse o vestiti. Ragazza mia, sei gnocca ma questo è il tuo unico pregio. Non rompere il ca..o con cose troppo più grandi di te e del microbo di cervellino che ti ritrovi”. Tra i giudizi più veritieri e più sensati quello di un utente che commenta: “A me fa paura che Elodie faccia opinione”.

Ora la sinistra cavalca le paure degli italiani

Ma c’è anche da riflettere sul fatto che la sinistra per anni ha accusato la destra di voler cavalcare le paure degli italiani, riducendosi poi a rilanciare i dubbi di Elodie e le sue ansie dinanzi a un normalissimo programma elettorale. Chi cavalca ora la paura? Chi la evoca? Chi la sfrutta per avvelenare la campagna elettorale? Chi profetizza una sorta di ritorno al Medioevo in caso di vittoria del centrodestra? Chi parla alla pancia del Paese adesso?