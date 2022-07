Meloni con stile, così dà una lezione a Giorgia: la cantante insulta, la leader usa il fioretto

Questione di stile. Giorgia la cantante non ne ha avuto contro Giorgia Meloni, contro la quale ha pubblicato una storia su Instagram che ha fatto rumore. La leader di Fratelli d’Italia ha replicato con molta eleganza. La popolare cantante ha pubblicato su una storia Instagram un’immagine e un chiaro e ruvido attacco nei confronti della leader del primo partito italiano e della sua linea politica: “Anche io sono Giorgia, ma non rompo i c… a nessuno”.

Da Giorgia a Giorgia: insulti contro signorilità: il botta e risposta

Il riferimento messo in rete dalla cantante Giorgia è un vecchio meme rispolverato ad arte per colpire, ossia la canzone-meme del 2019 nata da un discorso elettorale della leader di Fratelli d’Italia: remixato poi da Mem & J e diventato un tormentone. “Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana”, recitava, per poi proseguire col “ritornello”, “dicono che siamo genitore 1, genitore 2”. Un modo con con la cantante ha preso le distanze dalla sua omonima e dai tempi chiave da lei da sempre rivendicati.

Giorgia Meloni risponde a Giorgia e la affonda con tocco di classe

Giorgia Meloni ha scelto lo stesso social, Instagram, scrivendo post, con parole di elogio e con un tocco di classe che ripristina la buona educazione che sui social si manifesta sempre più. “Trovo che la voce di Giorgia sia straordinaria — scrive Giorgia Meloni—. La ascolto volentieri, da sempre, senza essere costretta a farlo. Così come lei non è costretta ad ascoltare me se non le piaccio. È la democrazia, funziona così ed è bella per questo. Ma su una cosa io e l’artista siamo sicuramente diverse: se a me non piacesse la sua musica o la sua voce, io non avrei bisogno di insultarla”.