Anno scolastico 2025/2026: ecco il calendario. Quando inizia, quando finisce e quali sono i ponti

Tutte le date

Parte Bolzano l'8 settembre, gli ultimi a tornare in classe saranno gli studenti di Calabria e Puglia. Ci sono ponti, ma alcuni sono "rubati" dalle festività che cadono di sabato

Si inizia a Bolzano, l’8 settembre. Poi sarà la volta di Trentino, Piemonte, Veneto, Valle d’Aosta, che partiranno il 10. L’11 settembre toccherà al Friuli Venezia Giulia, il 12 alla Lombardia. Il giorno clou sarà il 15 settembre: sarà allora che nella maggior parte delle Regioni, secondo il calendario 2025/2026, ricomincerà l’anno scolastico. In quella data torneranno in classe i ragazzi di Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria. Chiudono la lista Calabria e Puglia, dove la prima campanella suonerà il 16 settembre.

Anno scolastico 2025/2026 il calendario delle festività

Le consuete festività portano qualche buona notizia sul fronte dei ponti, ma anche qualche delusione: alcune capitano già nel fine settimana. È il caso, per esempio, del primo giorno rosso in calendario: il 1° novembre quest’anno capita di sabato. Ci si potrà consolare subito con l’8 dicembre, che capita di lunedì. Gira bene anche il Natale: il 22, giorno tradizionale di chiusura per la maggior parte delle scuole, è un lunedì. Il 7 gennaio, giorno che in genere segna la ripresa, cade di mercoledì. Per la Sicilia si parla di una possibile ripresa l’8 gennaio.

I possibili ponti e quelli “rubati” dal festivo che cade di sabato

A Pasqua si prevede la chiusura dal 2 al 7 aprile, per alcune regioni il rientro potrebbe essere l’8 aprile. Nessuna vacanza aggiuntiva per il 25 aprile, che capita di sabato. Il 1° maggio, però, è un venerdì, dunque regala il più classico dei ponti. Va ancora meglio con il 2 giugno, che quest’anno è martedì: per molti si profila un ponte lungo. A quel punto la chiusura dell’anno sarà questione di giorni: in alcune regioni è stata fissata per il 6 giugno, in altre per il 10 giugno.