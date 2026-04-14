Pnrr, decreto verso l’approvazione. FdI: abbiamo cambiato l’Italia senza rinunciare a un centesimo

Fiducia in Senato

Il governo ha posto la questione di fiducia al Senato sul decreto Pnrr, confermando il testo già approvato dalla Camera senza alcuna modifica. La richiesta è stata formalizzata in Aula dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Il voto è previsto per domani mattina, con le dichiarazioni di voto a partire dalle ore 9.

Foti: l’Italia ha ottenuto 153 miliardi Pnrr

Nel corso del dibattito, il ministro per il Pnrr Tommaso Foti ha replicato alle critiche delle opposizioni, invitando a “evitare posizioni faziose e demagogiche”. Foti ha sottolineato come, al momento dell’insediamento dell’attuale esecutivo, non fossero disponibili le risorse oggi incassate: “Non c’erano 204 miliardi in cassa e i 122 miliardi a debito non sono ancora stati riscossi”. Ad oggi, ha evidenziato, l’Italia ha ottenuto 153,2 miliardi di euro grazie al raggiungimento degli obiettivi previsti, mentre il prossimo 15 maggio sono attesi ulteriori 12,3 miliardi.

Sulla stessa linea il senatore Marco Scurria, vicepresidente di Fratelli d’Italia a Palazzo Madama, che ha respinto le accuse di fallimento rivolte dalla sinistra. “Per l’opposizione il Pnrr è in crisi fin dal nostro insediamento, ma i numeri raccontano altro: l’Unione europea ha riconosciuto all’Italia 153,2 miliardi per quasi 600 obiettivi raggiunti”, ha dichiarato.

“Raggiunti 7 traguardi su 10”

Scurria ha inoltre ricordato le criticità del piano originario, approvato nel gennaio 2021: “Mancavano dettagli fondamentali, dalla governance ai progetti. È stato necessario intervenire per renderlo attuabile”. Il senatore ha rivendicato le modifiche introdotte dall’Italia, sottolineando come altri Paesi europei abbiano rivisto i propri piani più volte, citando il caso della Spagna.

Secondo i dati forniti, l’Italia avrebbe raggiunto il 68,6% dei traguardi previsti, superando la media europea del 54,5%. “Altro che fallimento – ha concluso Scurria –. Il governo ha mantenuto gli impegni con Bruxelles e portato risultati concreti, dimostrando la capacità dell’Italia di centrare obiettivi che molti ritenevano irraggiungibili”.