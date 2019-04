La Curia di Lecce contro Levante: in piazza Duomo niente concerto per la cantante che si paragona a Gesù Cristo (video)

Il concerto di Levante in piazza Duomo a Lecce, il prossimo 6 agosto, non si farà. O meglio, la cantante può esibirsi, ma non nello spazio di proprietà della Curia, che ha negato il permesso, concedendolo invece a Fiorella Mannoia.

“Bisogna che ci sia compatibilità fra i testi, lo spettacolo, e la sacralità del luogo – fanno sapere dalla Curia – evidentemente con i testi di Levante c’è qualche problemino”. Tra le canzoni di Levante sicuramente sgradite alla Curia c’è “Gesù Cristo sono io” (Confessa che sei il demonio nella testa/Che mi trascina sempre giù/ Confessa/ Che il paradiso non mi spetta/ Che non mi sono genuflessa/ Che non mi sono genuflessa/ Che, che da te risorgo anch’io).

Levante, il cui nome vero è Claudia Lagona, è nata a Caltagirone il 23 maggio del 1987. Cresciuta in provincia di Catania, a Palagonia, si trasferisce con la madre a Torino in seguito alla morte di suo padre. Nel 2017 è stata giudice del talent XFactor.