Sanremo, i Jalisse si lamentano per il No numero 26 e Vianello commenta: “Hai voja a aspettà”

“26 no, ma non ci fermiamo”. Anche quest’anno i Jalisse non saranno in gara a Sanremo e ci hanno tenuto a sottolineare che per la ventiseiesima volta hanno ricevuto un diniego. Suscitando un’ondata di simpatia sui social. E unendo a questa loro lamentela un annuncio: “Siamo in promozione con il nuovo singolo natalizio “NOI L’UNICA SALVEZZA” che potete ascoltare su tutti i digital stores e video su Youtube. In bocca al lupo al ricco e variegato cast di Sanremo 2023 e buon lavoro ad Amadeus. Viva il Festival! A presto con altre novità!”. Una notizia cui ha fatto seguito la polemica di Mogol, che ha accusato Sanremo di essere diventato il festival degli influencer.

Anche a Paolo Vallesi hanno detto di no

Ma si sa come funziona: anche le polemiche portano acqua al mulino di Amadeus e del suo festival. Altro cantante escluso che ne ha dato notizia su Instagram è stato Paolo Vallesi: “Sanremo2023 In bocca al lupo a chi va, dispiaciuto per chi non va. A questo punto ogni considerazione è inutile, la libertà e le convinzioni di Amadeus sono onorevoli. Per il Cast ognuno potrà dire la propria, criticandone alcune e osannandone altre ma, d’altronde….”.

Nella scia delle recriminazioni si inserisce Edoardo Vianello, che rispondendo al post dei Jalisse ci ha tenuto a far sapere che lui attende da molto più di 26 anni: “Hai voja á aspettá… io da 46 anni, e pure consecutivi, che non vado! Viva Paraponzi ponzi po”.

Edoardo Vianello: è dal 1967 che non riesco più a andare a Sanremo

Vianello, ospite a “Un giorno da pecora” su rai radio 1, ha raccontato la sua esperienza: “Sono 56 anni che non vado a Sanremo, l’ultima volta che ho calcato quel palco è stato nel 1967. Poi ho provato una quindicina di volte a partecipare ma non ci sono mai riuscito. L’ultima volta che ci ho provato è stato due o tre anni fa, col brano ‘via dei Banchi Vecchi 23’”. Qual è stato l’ultimo direttore artistico che le ha detto di no? “Carlo Conti. Poi c’è stato Pippo Baudo, del quale sono molto amico, ma che mi ha respinto più volte. Però si era vociferato che quest’anno al Festival avrei potuto essere io il ‘senatore’ ma poi – ha scherzato Vianello a Un Giorno da Pecora – hanno eletto qualche altra persona, forse i Cugini di Campagna, che sono più di me”.

I nomi di altri esclusi, ma nessuno è confermato

Secondo il sito Gossip e tv vi sarebbero in circolazione “altri nomi di esclusi eccellenti, anche se non c’è nulla di ufficiale perché questi artisti non hanno mai detto di essersi proposti per Sanremo. Si tratterebbe di Marcella Bella, Al Bano, Coez e Francesco Gabbani. Anche Antonino Spadaccino vincitore di Tale e Quale Show aveva detto in più interviste di aver proposto un brano scritto per lui da Cristiano Malgioglio ma non è stato scelto”.