Monopattini, verso l’obbligo di casco e targa. Il governo dispone più controlli per la sicurezza stradale

Prevenzione e controlli, ma anche il coinvolgimento della scuola. Soni i pilastri dell’impegno del governo per le modifiche al codice della strada, che sono state al centro di un tavolo interministeriale al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in vista dell’avvio di un tavolo tecnico a gennaio. L’obiettivo è una maggiore sicurezza stradale e durante l’incontro un focus particolare è stato dedicato alla questione dei ciclisti e di chi usa i monopattini. Per questi ultimi si ragiona sull’obbligo di targa e casco. Particolare attenzione, inoltre, è stata posta sulla possibilità dell’inasprimento delle pene per chi provoca incidenti sotto l’effetto di alcol e droga, valutando anche l’ipotesi di un allungamento dei tempi del ritiro della patente, compresa l’opzione del ritiro a vita nei casi più gravi. Allo studio anche la possibilità di rivedere il sistema a punti.

Più controlli e pene più severe per chi provoca incidenti sotto l’effetto di alcol e droga

Al vertice hanno preso parte, oltre a Matteo Salvini, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara e il capo della Polizia Lamberto Giannini. La riunione è stata l’occasione per fare il punto della situazione su incidenti, funzionamento della patente a punti, sulla necessità di coinvolgere maggiormente le scuole in attività di informazione e prevenzione, anche con la possibilità di attribuire crediti scolastici. È stato deciso un incremento dei controlli, anche nelle fasce notturne. A gennaio verrà convocato un tavolo con i tecnici per stilare le proposte normative e regolamentari. Il tavolo sarà allargato, poi, ad altri soggetti come il ministero della Giustizia.

Il Codacons: «Bene il giro di vite sui monopattini»

«Bene il giro di vite in materia di monopattini e sicurezza stradale», ha commentato il Codacons, ribadendo la necessità dei controlli sulle strade. «Da anni chiediamo di adottare misure per incrementare la sicurezza stradale e tutelare l’incolumità di chi usa i monopattini. Nel settore regna infatti il far west anche a causa della carenza di norme nazionali efficaci che regolamentano l’utilizzo di tale mezzo di locomozione sempre più frequente sulle nostre strade. Solo tra il 2021 e il 2022 in Italia si sono registrati in totale 23 morti alla guida di monopattini, e il numero di incidenti gravi è in forte ascesa», ha proseguito l’associazione di consumatori, chiedendo «il divieto d utilizzo dei monopattini per i minori», oltre che l’obbligo di casco, targa e assicurazione per tutti.