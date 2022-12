Mai più un Capodanno come quello di Milano: Piantedosi prepara controlli a tappeto nelle piazze

Vigilanza nelle località dove si trovano i luoghi di culto delle diverse confessioni e ai principali snodi del trasporto come scali aeroportuali e portuali, stazioni ferroviarie, reti metropolitane, impianti stradali e autostradali e mezzi di trasporto collettivo. Sono le misure di controllo del territorio decise, in vista delle festività di Natale, nel corso del comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che si è svolto al Viminale.

”Mirate attività di vigilanza e controllo, anche tenuto conto di quanto avvenuto lo scorso Capodanno, interesseranno gli spettacoli in piazza, i locali pubblici e di intrattenimento, nonché le aree di abituale ritrovo dei giovani”. Lo scopo è quello di fare in modo che non si verifichino i vergognosi assalti con conseguenti violenze sessuali che vi furono a Milano l’anno scorso ad opera di giovani nordafricani. Quattro cittadini egiziani sono stati arrestati proprio ieri per i fatti risalenti a un anno fa.

Una specifica azione di contrasto è prevista per la produzione e la commercializzazione illegale di articoli pirotecnici, settore già oggetto, con la circolare del dipartimento della pubblica sicurezza dello scorso 2 dicembre, di specifiche misure.

In occasione delle prossime festività natalizie e di fine anno, particolare attenzione sarà posta per il considerevole aumento del flusso di veicoli lungo le principali arterie del Paese. La Polizia Stradale intensificherà l’azione di prevenzione lungo la rete autostradale e le strade a maggiore scorrimento, con un impiego di 1.200 pattuglie.

Sarà operativo, inoltre, il Piano Neve di Viabilità Italia, già approvato nei giorni scorsi, contenente le misure e le procedure che gli organi di polizia stradale e gli enti concessionari e proprietari delle strade ed autostrade attueranno in caso di condizioni meteorologiche avverse.