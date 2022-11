Terremoto nell’Aretino, la terra torna a tremare nella notte con una scossa di magnitudo 3.5

La terra torna a tremare: nella notte, le sofisticate apparecchiature di rilevazione nelle sale di controllo dell’Istituto di geofisica e vulcanologia hanno rilevato una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 della scala Richter in provincia di Arezzo. Erano le 2.15 quando, con epicentro a 3 chilometri a nord del comune di Talla. E a una profondità di 10 chilometri, gli esperti impegnati al monitoraggio hanno registrato la scossa tellurica che, fortunatamente, non ha provocato danni alle persone o alle strutture.

Scossa di terremoto nell’Aretino

La paura, però, come sempre è stata tanta. Immediatamente è scattata l’allerta e sono partite le procedure e le verificare previste dal protocollo del sistema regionale di Protezione Civile. Ma si è anche riattivata in automatico la paura per quei sommovimenti nel sottosuolo che hanno svegliato migliaia di persone nel cuore della notte. Ma dopo i primi istanti di panico, la situazione era già sotto controllo.

Nella notte una scossa di magnitudo 3.5

Sul suo profilo Facebook, allora, Eleonora Ducci, sindaca di Talla, scrive: «Dopo la scossa di terremoto delle 2.15 circa siamo in contatto con ufficio tecnico, protezione civile intercomunale dell’Unione dei comuni, prefettura e carabinieri, che ringrazio in particolare per aver verificato il territorio immediatamente. Non sembrano esserci criticità al momento».