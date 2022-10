Soumahoro è ancora offeso con la Meloni, nonostante le scuse. “Deve chiamarmi dottore”(video)

“La presidente può anche darmi del dottore, sono laureato”. Aboubakar Soumahoro, deputato di Alleanza Verdi Sinistra, l’altra sera a Che tempo che fa ha rinfocolato la polemica con Giorgia Meloni, che nel corso del dibattito sulla fiducia si era rivolto a lui dandogli del “tu” per poi scusarsi pubblicamente. Lui, però, a quanto pare, non ha accettato le scuse e da Fazio è tornato sulla questione, non rispettando, peraltro, la richiesta di Giorgia Meloni di essere definita “il presidente”, appellandola con l’appellativo “boldrinesco” de “la presidente”.

Soumahoro attacca la Meloni… sul colonialismo

L’occasione era ghiotta per speculare ancora su quel lapsus, buttandola sulla storia, sul razzismo, sulla politica, con Fazio che gongolava.

QUI IL VIDEO DELLA PUNTATA

Quello che davvero è sembrato inverosimile è che Aboubakar Soumahoro abbia tirato in ballo la questione del colonialismo: “Tanti anni fa nelle colonie, i colonizzatori chiamavano i colonizzati utilizzando il tu, semplicemente perché il lei era ritenuto onorabile ed era riservato solo ai bianchi. Quindi questo termine oggi è un richiamo a tutto questo, ma anche un modo per guardare le persone dall’alto verso il basso solo perché sono donne, neri o della comunità LGBTQ, perché ritenute inferiori“.

Il video con le scuse della Meloni