“Meloni come la Thatcher, vera prova di leadership”: Monti elogia le mosse di Giorgia (video)

“Da Giorgia Meloni vera prova di leadeship”. Un Mario Monti che non ti aspetti e che riconosce nelle mosse della presidente di FdI, leader in pectore, una grande prova da leader. Intervenendo a commento di queste giornate convulse che hanno coronato l’elezione dei presidenti di Camera e Senato, l’ex premier sottolinea un aspetto che soprattutto l’ha colpito in riferimento alla gestione del “caso Ronzulli”.

Caso Ronzulli, Monti: “Vera prova di leadership”

“Conosco la senatrice da giovanissima parlamentare europea, persona che si è molto attivata e sulla quale non spetta a me formulare giudizi. Mi preme invece sottolineare che da parte di Giorgia Meloni questo è stato un notevole atto da leader” all’interno della coalizione”, sottolinea Monti. La lettura che lui dà della risolutezza con cui la Meloni non ha accondisceso a dare alla Ronzulli il ministero che per lei chiedeva Berlusconi è una “doppia lezione”. Un’analisi non certo banale”. Una prova di grande maturità politica.

Monti: “Meloni ha dato un avvertimento ai suoi alleati”

Il segnale che la Meloni avrebbe dato nella lettura sofisticata di Mario Monti è l’avvertimento agli alleati Lega e Fi. “Risulta che le sue difficoltà di fronte all’ipotesi Ronzulli ministra – dice Monti- come chiedevano Berlusconi e Salvini, derivassero dal rapporto politico molto stretto che entrambi i leader hanno con la Ronzulli”.

“In questa fase c’è stato molto della Thatcher”

A Monti è piaciuta politicamente parlando il comportamento di Giorgia Meloni in questa fase. E se lo augura in futuro: “E’ molto importante che presto, prima dell’inizio del governo, ci sia una prova di leadership. Qualche mese fa – ricorda il senatore a vita- lei disse che non si sarebbe ispirata a Marine Le Pen ma a Margaret Thatcher. Ebbene, penso, che in questa prima prova di leader ci sia molto Margaret Thatcher”.

“In questa prima fase dell Meloni c’è molto Margareth Thatcher”

La Merlino rimane basita da questo elogio. Le è piaciuta, quindi, Giorgia Meloni?, chiede a Monti. Lui risponde con un ragionamento: “E’ indispensabile che un presidente del Consiglio sia leader a quel tavolo. Lei è più giovane d’età e politicamente dei suoi alleati. Il suo partito è più recente rispetto a Lega e FI. E il suo successo è più recente. Data anche la cultura di Salvini e Berlusconi, non è per niente facile che una donna con queste caratteristiche affermi la propria leadership. In questo caso è stato inconstabile”.