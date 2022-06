“Ho il cuore spezzato”, la delusione di Berrettini: positivo al Covid deve ritirarsi da Wimbledon

Berrettini, bello e sfortunato. Il campione di tennis romano annuncia col «cuore spezzato» il ritiro forzato da Wimbledon: il campione azzurro è risultato positivo al Covid. È lui stesso a dare la notizia dal suo profilo Instagram, e immediatamente il messaggio filtra sui social, diventando virale e trend topic su Twitter. Con tutto il suo potenziale di delusione e rabbia per l’imprevisto che spegne le speranze di un dei competitor in gara dato tra i favoriti del prestigioso torneo inglese. Terza tappa del Grande Slam in ordine cronologico annuale, preceduta dall’Australian Open e dagli Open di Francia. E seguito dagli US Open. Oltre che l’unico Slam ad essere giocato sull’erba.

Berrettini positivo al Covid: deve ritirarsi da Wimbledon

«Ho il cuore spezzato nell’annunciare che devo ritirarmi da Wimbledon a causa di un test positivo al Covid». Berrettini non nasconde l’amarezza della disillusione per l’imprevisto che ferma, al momento, la sua corsa verso il successo. Il campione azzurro proprio oggi avrebbe dovuto esordire affrontando il cileno Cristian Garin. Ma, spiega, «ho avuto sintomi influenzali e sono stato in isolamento negli ultimi giorni. Nonostante i sintomi non siano gravi, ho deciso che era importante fare un altro test questa mattina per proteggere la salute e la sicurezza dei miei compagni concorrenti e di tutti gli altri coinvolti nel torneo. Non ho parole per descrivere l’estrema delusione che provo. Il sogno è finito per quest’anno, ma tornerò più forte. Grazie per il supporto», ha poi aggiunto l’azzurro.