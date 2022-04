Spazio, Samantha Cristoforetti è la prima tiktoker spaziale: raggiunta la Stazione Internazionale

E’ stato un viaggio tranquillo. Ad accogliere Samantha sulla Iss è stato anche l’astronauta europeo dell’Esa Matthias Maurer, giunto sulla Stazione come membro della Crew-3 e il cui ritorno sulla Terra è previsto a breve.

Il Crew-4, l’equipaggio composto da Samantha Cristoforetti e i suoi colleghi della Nasa è partito ieri, mercoledì 27 aprile, alle 09:52 Cesta (ora italiana) dal Launch Complex 39A del Kennedy Space Center della Nasa.

L’Agenzia Spaziale Europea ricorda che durante il volo, Samantha Cristoforetti ha ricoperto il ruolo di specialista di missione, mentre ora assumerà quello di leader del Usos, con responsabilità delle operazioni all’interno del Segmento Orbitale Americano della Stazione Spaziale Internazionale per l’intera durata della sua missione. Il segmento comprende i moduli e i componenti americani, europei, giapponesi e canadesi della Stazione Spaziale.

Inizio della seconda missione della Cristoforetti

L’arrivo sulla Stazione Spaziale Internazionale segna l’inizio della seconda missione nello spazio di Samantha Cristoforetti. Battezzata con il nome di Minerva, l’Esa ricorda che la missione di Samantha sarà raccontata come sempre sui canali social Twitter, YouTube ma questa volta c’è una novità: l’astronauta italiana è entrata infatti nella communty di Tik Tok diventando la prima tiktoker spaziale con il suo nuovo canale lanciato poco prima del volo.

«La community di TikTok vola nello spazio»

«La community di TikTok si arricchisce e… vola nello spazio! A capo della speciale missione c’è Samantha Cristoforetti, astronauta di nazionalità italiana dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), già nota e apprezzata in tutto il mondo, Samantha, ha aperto il suo profilo ufficiale in piattaforma @astrosamantha», aveva annunciato il social network cinese poco prima del lancio avvenuto ieri dal Kennedy Space Center in Florida con un Falcon 9.

Samantha, che ha volato sulla navicella Dragon Freedom di Space X con il Crew 4, ha fatto anche un suo primo video appena aperto il suo canale TikTok con una promessa unica a tutti i creator: «Seguitemi! Per andare coraggiosamente dove nessun TikToker è andato finora». (Guarda video pubblicato da Leggo.it)