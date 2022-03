Bari, anziana si reca dai figli e le occupano la casa forzando la porta con la fiamma ossidrica

A Bari le occupano la casa mentre è dai figli. Il Nucleo giudiziario della Polizia locale di Bari è riuscito a recuperare un appartamento di cinque vani e accessori nel quartiere Japigia, di proprietà di Arca Puglia, l’Istituto regionale delle case popolari. Una donna, quasi trentenne, aveva infatti appena occupato abusivamente l’appartamento, nonostante fosse regolarmente arredato e già occupato da una anziana donna assegnataria, momentaneamente ospite dei figli.

Bari, occupa la casa di un’anziana

L’occupazione è avvenuta con danneggiamento e rottura della porta di ingresso corazzata possibile solo con uso di fiamma ossidrica e disco flessibile per il taglio, «ad attestare – sottolinea la Polizia Municipale – che questo genere di attività illecite spesso non avviene con un’azione semplice ed improvvisata di “gente disperata” ma solo grazie al supporto, non disinteressato e delinquenziale, di altri soggetti professionalmente dediti a tali azioni illecite».

Bari, per aprire la porta utilizzata la fiamma ossidrica

All’arrivo degli agenti era ancora perfettamente percepibile l’odore di bruciato derivante dall’uso di fiamme ossidriche, flessibili per il taglio che sono utilizzabili solo nel caso ne sia stato preordinato l’uso e il collegamento a generatore o rete elettrica. Dalle indagini, svolte dalla Polizia locale barese, emerge spesso che le occupazioni abusive hanno il supporto di criminali sistematicamente organizzati o perfino ‘registi’ nelle assegnazioni, altrimenti non possibili da parte delle persone comuni (seppure spinte da stati di bisogno generici).