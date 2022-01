Sileri: «Non c’è scampo, Omicron raggiungerà tutti. La distinzione sarà solo tra positivi e malati»

Sileri la mette giù dura e cruda: «Questa variante Omicron raggiungerà tutti, non c’è scampo. Non c’è dubbio che entro la fine del 2022, salvo un’altra variante, io credo che quasi tutta la popolazione bene o male incontrerà questa variante». Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri interviene a Domenica In, su Rai1, e non fa sconti. Ma se la premessa è netta, le riflessioni che ne conseguono, invece, più possibiliste. Tanto che il vice di Speranza al Ministero della Salute aggiunge: «Le regole verranno ulteriormente modificate e alleggerite. Quando? Credo molto presto. Vediamo adesso come andranno i contagi e facciamo una distinzione tra positivi e malati. Oggi con questa variante che circola lo possiamo fare con molta più facilità: i positivi non sono malati. E se sono vaccinati, ovviamente, diventa qualcosa di molto più leggero».

Dopo Sileri, Kluge (Oms): «Nessuno può sfuggire a Omicron. Vaccini? Fondamentali»

E dopo Sileri, anche il direttore regionale dell’Oms per l’Europa, Hans Kluge – in questo caso ospite di Lucia Annunziata a Mezz’ora in più su Raitre – conferma le previsioni e sottolinea: «Nessuno può sfuggire al Sars-Cov2». Non solo. Nonostante Kluge si dica «più dalla parte dell’ottimismo», aggiunge che «da quello che vediamo, l’immunità o si ottiene o attraverso il vaccino, oppure col contagio naturale, a causa della altissima velocità di trasmissione di Omicron». Per questo, insiste, «è molto importante che si decida per la vaccinazione», perché ci sono le prove che le persone vaccinate «hanno 10 volte meno probabilità di sviluppare malattie gravi o di morire». Proprio in virtù di queste considerazioni, allora, Kluge ha quindi rimarcato l’importanza di effettuare la terza dose del vaccino, «che non è un lusso» – come invece rilevato dal altri esponenti dell’Oms – e dell’accesso ai farmaci antivirali.