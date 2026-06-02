2 giugno, Palazzo Chigi si tinge di tricolore e apre ai cittadini: gli eventi in programma per gli 80 anni della Repubblica (video)

Foto: Palazzo Chigi / Filippo Attili/Palazzo Chigi (01/06/26)

Meloni alla Rivista ai Fori

La Presidenza del Consiglio dei ministri celebra il 2 giugno. Nell’anno in cui ricorrono gli 80 anni dalla nascita della Repubblica, scelta a suffragio universale delle italiane e dagli italiani attraverso il voto al referendum, Palazzo Chigi mette in campo importanti e numerose iniziative rivolte ai cittadini.

All’Altare della Patria Meloni e Mattarella

Il primo, tradizionale, appuntamento è quello delle ore 9.15: la Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, parteciperà alla cerimonia di deposizione, della corona d’alloro al Milite Ignoto presso l’Altare della Patria, da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Successivamente, la premier si sposterà nella tribuna d’onore allestista tra piazza Venezia e il Colosseo per assostere alla Rivista militare ai Fori imperiali, diventata un appuntamento fisso per il capo del Governo.

Palazzo Chigi apre le porte ai cittadini

Tra gli appuntamenti che coinvolgeranno grandi e piccoli c’è poi l’apertura di Palazzo Chigi: i cittadini che lo vorranno potranno prendere parte a visite guidate che si svolgeranno dalle ore 12.30 alle 19.30 (con ultimo ingresso ore 19.00), lungo un percorso che comprenderà il Cortile d’Onore e le principali Sale del Palazzo. Ai visitatori sarà consegnata una pubblicazione realizzata appositamente per l’80° anniversario della Repubblica, contenente la Costituzione Italiana, il testo dell’Inno nazionale e la composizione cromatica ufficiale del Tricolore. Nella pubblicazione è disponibile anche un QR code, che consentirà a chi lo vorrà di collegarsi ad una sezione multimediale del sito del Governo dedicata al 2 giugno.

Esibizioni ed eventi nel Cortile d’Onore

L’apertura straordinaria ai cittadini di Palazzo Chigi sarà accompagnata da un programma di esibizioni musicali affidato alle Bande musicali e alle Fanfare delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Soccorso pubblico.

Le esibizioni avranno inizio alle ore 14.30 con la Fanfara dei Bersaglieri, che eseguirà l’Inno Nazionale nel Cortile d’Onore di Palazzo Chigi. Il programma proseguirà in Piazza Colonna con l’esibizione della Fanfara dei Bersaglieri; della Banda della Polizia Locale di Roma Capitale; della Banda del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; della Banda della Croce Rossa Italiana; della Banda della Guardia di Finanza; della Banda della Polizia Penitenziaria; della Banda della Polizia di Stato; della Banda dell’Arma dei Carabinieri; della Banda dell’Aeronautica Militare; della Banda della Marina Militare. Il programma musicale si concluderà intorno alle ore 19.15, con l’esibizione della Banda dell’Esercito Italiano che eseguirà il Canto degli Italiani nel Cortile d’Onore.

Le facciate delle Istituzioni si tingono di bianco, rosso e verde

In serata invece, dalle ore 21.00, Giorgia Meloni sarà presente in Piazza del Quirinale per assistere all’evento “I volti della Repubblica”. Da ieri sera e sino alle ore 23.59 di oggi intanto, la facciata principale di Palazzo Chigi su Piazza Colonna sarà impreziosita da un innovativo e immersivo spettacolo di proiezioni architetturali 3D dedicato alla Festa della Repubblica. Il videomapping proporrà una sequenza di composizioni e scomposizioni virtuali in dialogo con gli elementi architettonici dell’edificio, alternati a richiami simbolici al Tricolore, in un racconto che unisce innovazione tecnologica e memoria istituzionale. Lo spettacolo culminerà con la proiezione sul palazzo che ospita la sede del Governo Italiano, del logo realizzato dalla Presidenza del Consiglio per l’80° Anniversario della Repubblica, frutto di una rielaborazione artistica e digitale della pavimentazione storica presente al centro della Sala del Consiglio dei ministri.

Olte al Palazzo anche le altre sedi istituzionali nella notte che ha anticipato la festa e per tutta la giornata, si tingono di bianco rosso e verde: dal Senato a Montecitorio fino al Cnel le facciate italiane si tingeranno con i colori della bandiera nazionale.