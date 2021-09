Clamoroso Bernardo a Milano: se non arrivano fondi e se non c’è sintonia, vi saluto e mi ritiro…

L’indiscrezione l’aveva lanciata in mattinata Dagospia: Luca Bernardo, il candidato sindaco del centrodestra a Milano, sta pensando di ritirarsi. Il motivo? Si sente abbandonato dalla coalizione e non ha fondi sufficienti dal centrodestra per portare avanti la campagna elettorale.

L’ultimatum di Luca Bernardo ai partiti che lo sostengono

In serata è lo stesso Luca Bernardo a dare l’ultimatum ai partiti che lo sostengono. “Se entro questa settimana non arrivano 50mila euro a testa da parte di tutti i partiti per andare avanti in questa campagna che costa molto di più” e “senza una sintonia totale sulla campagna elettorale”, lunedì mattina “alle 10 convoco una conferenza stampa e dico che mi ritiro dalla tenzone elettorale”.

Luca Bernardo ha sostenuto questa sua posizione in un audio inviato ai segretari dei partiti che lo sostengono e pubblicato sul sito de La Repubblica.

Bernardo: il messaggio audio ai segretari di partiti

“Vi lascio il messaggio così rimane nero su bianco”, dice Bernardo nell’audio, “ma vi prego cortesemente, in qualità di segretari dei partiti responsabili, che se entro questa settimana non arrivano almeno per tutti i partiti 50mila euro a testa per andare avanti in questa campagna che costa molto di più, perché per fare bisogna anche spendere, io lunedì mattina alle 10 convoco una conferenza stampa e dirò che mi ritiro dalla tenzone elettorale. Questo è l’ultimo messaggio che vi lascio perché così non si può andare avanti”, spiega il candidato sindaco di Milano per il centrodestra.

Bernardo: lunedì convoco una conferenza stampa

“Ringrazio se qualche partito ha già fatto, però ripeto, se trovo una versione diversa sul conto corrente e se non vedo sintonia completa e totale sulla campagna elettorale, che vedo solo di alcuni e non voglio dire di chi, io lunedì mi ritiro. Non è mia abitudine ritirarmi, ma torno a fare il mio lavoro che tanto mi piace”, continua.

“Lunedì alle 10 -ribadisce- farò questa conferenza stampa, se non ho indicazioni diverse. Ma non telefonate o chiacchiere, vi voglio bene, vi rispetto e vi stimo, però io ci sto mettendo la faccia e, come vedete, sono stato colpito profondamente in un mese e mezzo di mia presenza in politica”.

I partiti di centrodestra: massimo impegno a sostegno di Bernardo

I partiti del centrodestra che sostengono Bernardo in una nota congiunta hanno subito confermato il massimo impegno a sostegno della sua candidatura. “La grande affluenza e il successo di tutti gli eventi organizzati in questi giorni a Milano per Luca Bernardo – prosegue la nota – ci mostrano una grande voglia di cambiamento in città e soprattutto una concreta possibilità di ottenere un buonissimo risultato reale ben oltre i dati dei sondaggi”,