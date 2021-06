I vescovi Usa sfidano Bergoglio: «Non daremo la comunione a Biden: è un finto anti-abortista»

Da un lato il presidente Joe Biden, cattolico praticante e tuttavia deciso a non contrastare l’aborto in nome della laicità delle istituzioni. Dall’altro i vescovi Usa in stragrande maggioranza (73 per cento) favorevoli ad un documento sulla comunione che potrebbe negare il sacramento ai politici non pro-life. La già surriscaldata vicenda politica statunitense si accinge a scrivere un nuovo capitolo che mette la Casa Bianca nel mirino delle gerarchie cattoliche. Ma che rischia di spaccare la comunità dei fedeli e la stessa Chiesa. Non fosse altro perché il documento approvato ieri dai vescovi ha ignorato le sollecitazioni del Vaticano.

Così un documento approvato ieri

Probabilmente perché – azzarda la Stampa – molti presuli sono stati nominati da Giovanni Paolo II o da Benedetto XVI. Prova ne sia che l’arcivescovo di New York Wilton Daniel Gregory, nominato cardinale da Bergoglio, ha già fatto sapere che continuerà a dare la comunione a Biden. Tutto nasce dall’iniziativa di José Horacio Gomez, arcivescovo di Los Angeles e presidente della Conferenza episcopale americana (Usccb). È lui l’ispiratore del documento, la cui tesi di fondo è un richiamo ai cattolici in posizione di leadership affinché «testimonino la fede». Nel caso di Biden, questa “testimonianza” non c’è.

Biden è cattolico praticante

Dopo Kennedy, è il secondo presidente cattolico degli Stati Uniti e come il suo predecessore separa la fede personale dall’impegno pubblico. «È una vicenda privata», ha infatti obiettato commentando il documento dell’Usccb. Ma quel che i vescovi contestano non è il fatto che egli debba far rispettare la legge, in questo caso quella sull’aborto, quanto il fatto di non volerla modificare. Per loro è una sorta di minimo sindacale un cattolico eletto alla Casa Bianca. Ovviamente Biden è liberissimo di non farlo. Altrettanto i vescovi nel negargli il sacramento. È una questione di «credibilità», ha avvertito Salvatore Cordileone, arcivescovo di San Francisco. «Se non agiamo in maniera coraggiosa, come potremo aspettarci di essere presi sul serio?». Biden è avvertito.