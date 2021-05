Roma, avvocato rapinato del Rolex davanti al Tribunale. Poi è stato ferito con un coltello

Avvocato rapinato del Rolex che aveva al polso. È successo in pieno giorno a Roma nel parcheggio di piazzale Clodio davanti al Tribunale. Tutto è avvenuto in pochi istanti, erano le 9,30 nel quartiere Prati. Due malviventi hanno aspettato che il professionista parcheggiasse l’auto in prossimità dell’incrocio di viale Angelico e, mentre uno dei due aspettava in auto pronto per la fuga. L’avvocato 26enne, è stato sorpreso alle spalle dal più giovane dei banditi che lo ha minacciato con un coltello a scatto rapinandolo dell’orologio Rolex Daytona che aveva al polso.

Durante la rapina il legale è stato anche ferito a una mano dal malvivente con un coltello. L’avvocato alla vista di una pattuglia di passaggio, ha fermato i carabinieri denunciando la rapina appena subita.

Avvocato rapinato del Rolex, i banditi sono stati arrestati

È stato lui, con un taglio al palmo della mano destra, procuratosi nel tentativo di reagire, a descrivere l’uomo che lo ha aggredito a volto scoperto. Preso il Rolex il rapinatore ha tentato la fuga. Ha provato a salire sulla vettura accesa dove c’era il complice ad attenderlo. Inutile per il rapinatore più giovane, un romano di 36 anni, la fuga a piedi. Bloccato, insieme al complice 60enne al volante dell’auto intestata alla madre, è stato arrestato per rapina.

Rapinato del Rolex, i rapinatori in attesa del rito per direttissima

Entrambi già noti alle forze dell’ordine sono stati portati nelle camere di sicurezza in attesa del rito per direttissima previsto domani mattina. All’interno dell’auto i carabinieri hanno trovato il coltello a scatto con lama di dodici centimetri. Il coltello ora è in mano ai militari della VII sezione del Nucleo Investigativo di via In Selci per i rilievi. Mentre non è stato trovato l’orologio. Probabilmente è stato gettato dal rapinatore prima di essere rintracciato poco più tardi.