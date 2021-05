Un’altra follia, spese detraibili solo se tracciabili. Meloni: «Pazzesco, siamo al liberticidio»

La leader di Fratelli d’Italia osserva: «Negli ultimi anni, la deriva dell’Italia volta ad eliminare il contante è chiaramente liberticida e illegittima, ma trovo ancora più assurdo che in un’area valutaria comune ci siano regole differenti sull’utilizzo del contante tra gli stessi Stati. Draghi sa benissimo di cosa parliamo, visto che anche la Bce ha criticato a più riprese le scelte dei precedenti governi. Non è arrivato il momento di porre la questione in Ue e chiedere stesse regole per tutti? Risparmiateci la litania sull’evasione fiscale, che ormai anche i somari hanno capito che non c’entra nulla con il contante».

I commenti del web

Tantissimi i commenti del web. Scrive un utente: «Questo è il loro obbiettivo, ma non solo, la sanità piano piano non sarà più gratis, altro che covid….ma non vedete non stanno mettendo un euro per la sanità». E un altro aggiunge: «È una vergogna fanno di tutto pur di non pagare. È il momento di fare la dichiarazione e dei redditi e con la crisi che c’è non sanno fare altro che metterci i bastoni fra le ruote». Mentre c’è chi osserva: «Sono ricatti mascherati. Se uno ha la fattura cosa c’entrano le modalità di pagamento?».