All Together Now, gli scherzi del destino: J-Ax da “comunista col Rolex” a Mediaset

Mai dire mai. Proprio lui, il comunista col Rolex, si consegna al nemico. Ed entra nelle tv berlusconiane. La notizia è ghiotta, J-Ax diventa personaggio Mediaset grazie a All Together Now. Al centro di polemiche, l’apertura dell’emporio dedicato alla rivendita di marijuana, tassativamente legale. E ancora, i testi delle canzoni categoricamente di sinistra, le battute su Salvini nel tormentone estivo Vorrei ma non posto («Salvini sul suo blog ha scritto un post, dice che se il mattino ha l’oro in bocca si tratta di un Rom»). Tutto alle spalle, signori si cambia. E si va anche a Verissimo.

All Together Now, cantanti e personaggi noti

«La musica e un “Muro” di 100 giurati, la musica e più di 50 concorrenti cantanti, la musica e un solo vincitore…» è questa l’essenza di All Together Now, lo show musicale di Canale 5. Il programma, partito sulla rete inglese Bbc One, ha ottenuto da subito un enorme successo: in poco più di un anno si è affermato come il format più venduto nel mondo nel minor periodo di tempo. Alla guida delle 6 puntate della versione italiana del programma c’è Michelle Hunziker. J-Ax è invece il presidente d’eccezione di una incredibile giuria composta da ben 100 personaggi che formeranno un vero e proprio “Muro umano”. Tra i giudici, cantanti e volti noti e tantissimi altri professionisti del mondo della musica e dello spettacolo, tra cui Le Donatella, Fernando Proce, Mietta, Simona Bencini, Silvia Mezzanotte, Antonella Mosetti, Cizco, Alma Manera, Ronnie Jones, Marco Ligabue, Leonardo Decarli, Valentina Dallari, Ginta Biku, Ben Dj, Timothy Cavicchini, Palla e Chiatta, Giancarlo Genise, Nathalie, Andrea Dianetti, Pamela Petrarolo, Antonella Lo Coco, Leonardo Monteiro, Davide Papasidero, Valentina Parisse, Samantha Fantauzzi, Luca Valenti, Marcella Ovani, le Karma B, Morena Marangi, Sonia Addario e Alma e Rueka, Mariateresa Amato, Bido Bè, Alexa Selvaggia, Luca Buttiglieri, Brigida Cacciatore, Carmine Caiazzo, Susanna Caira, Sophia Calisti Guidotti, Irene Calvia, Benedetta Caretta, Lanfranco Carnacina, Claudia Casciaro, Sara Jane Ceccarelli, Maria Elisa Cirillo, Valeria Colombo, Beatrice De Do, Fabio2U, Mirkaccio, Claudio Di Cicco, Sherrita Duran, Valeria Farinacci, LaRomAntica, Jonathan Heitch, Marco Gangi, Susanna Gecchele, Anna Guerra, Valentina Gullace, Vito Iacoviello, Valeria Iaquinto, Marco Iecher, Fabio Ingrosso, Elio Irace, Ketzal, Veronica Kirchmajer, Letizia Liberati, Lucya e Maruska Starr.

Nel corso del programma la Hunziker e J-Ax si esibiscono inoltre in performance inaspettate con alcuni ospiti in giuria. Oltre ai giudici, a All Together Now ci sono i protagonisti dellagara: i concorrenti cantanti, selezionati nei mesi scorsi da Roberto Cenci, direttore artistico e regista del programma. Tutti, amatori e semiprofessionisti, si sottoporranno al giudizio del coloratissimo “Muro”. La giuria valuta e commenta a microfoni aperti e senza freni (anche nel corso delle performance) la presentazione, il look, la simpatia, la postura e, naturalmente, l’esibizione canora degli aspiranti cantanti. Solo chi riuscirà a entusiasmarla ed emozionarla al punto tale da spingerla ad alzarsi, per ballare e cantare, avrà la possibilità di proseguire il suo percorso ad All Together Now. Ogni volta che un membro del “Muro” si alza e canta, attribuisce il proprio voto al concorrente. Ottiene il punteggio maggiore chi riesce a fare alzare il maggior numero di giudici.