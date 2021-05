La strage del Mottarone a Radio University: domenica alle ore 11 la diretta sul Secolo d’Italia

Nuova puntata di Radio University in diretta domenica 30 maggio, alle ore 11, sul Secolo d’Italia. Ignazio La Russa e Walter Jeder si soffermeranno sulla strage del Mottarone, la tragedia che, negli ultimi giorni, ha sconvolto tutta Italia. Insieme a Francesco Specchia, giornalista e scrittore italiano, inviato sul posto del tragico incidente, verranno approfondite le dinamiche di quello che sembrava un errore umano e che poi si è rivelato responsabilità degli uomini.

A Radio University la strage del Mottarone

La strage del Mottarone è la strage dell’avidità. Poteva essere evitata, in quanto la cabina precipitata presentava il sistema di emergenza dei treni manomesso, come scrive lo stesso Specchia su Libero, «per volere ignorare le anomalie e pompare sul fatturato, ogni passeggero salito su quella maledetta cabina sin dalla riapertura del 26 aprile, poteva schiantarsi da 30 metri in qualsiasi momento». Interverrà anche il Prof. Francesco Alberoni per discutere dell’etica delle tre persone arrestate, di come una funivia che non doveva essere in funzione, sia stata fatta andare lo stesso per non rinunciare agli incassi.