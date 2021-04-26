Terapie monoclonali: nuova circolare del ministero. Ecco tutti i centri abilitati in Italia
Novità in arrivo per le terapie monoclonali e in particolare per le cure a domicilio. “In accordo con le specifiche determine autorizzative dell’Aifa, la selezione del paziente da trattare con anticorpi monoclonali – prevede la circolare del ministero della Salute – è affidata ai medici di famiglia (Mmg), ai pediatri di libera scelta (Pls), ai medici delle Uca(r) e, in generale, ai medici che abbiano l’opportunità di entrare in contatto con pazienti affetti da Covid di recente insorgenza e con sintomi lievi-moderati. Questi devono essere indirizzati rapidamente ai centri regionali abilitati alla prescrizione degli anticorpi monoclonali per il Covid-19 soggetti a registro di monitoraggio Aifa.
Dopo il via libera dell’Aifa la circolare firmata da Rezza
“È raccomandato il trattamento nell’ambito di una struttura ospedaliera – si sottolinea – o, comunque, in un contesto che consenta una pronta ed appropriata gestione di eventuali reazioni avverse gravi secondo i percorsi che devono essere identificati ed implementati a livello regionale e che necessitano di un coordinamento continuativo, chiaro ed efficace tra i Mmg/Pls e i Centri abilitati anche per il supporto dei medici del territorio in merito ad eventuali eventi significativi successivi alla somministrazione con esordio ritardato. Il trattamento con anticorpi monoclonali deve essere iniziato il più precocemente possibile rispetto all’insorgenza dei sintomi, e comunque non oltre i dieci giorni dall’inizio degli stessi”.
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Quali sono i pazienti che possono sottoporsi alle terapie monoclonali
“La terapia con anticorpi monoclonali anti Sars-Cov-2 deve essere riservata, in base alle evidenze di letteratura, a pazienti con Covid di recente insorgenza (al meglio entro 72 ore dalla diagnosi d’infezione e comunque sintomatici da non oltre 10 giorni) con infezione confermata da Sars-Cov-2 e definiti ad alto rischio di sviluppare forme gravi in accordo alle determine autorizzative per la presenza delle condizioni elencate nell’apposita scheda riportata a pagina 22 del presente documento”.
Non sono efficaci con la variante brasiliana e sudafricana
“Recenti evidenze indicano come alcuni degli anticorpi monoclonali in uso o di prossimo utilizzo possano non essere efficaci contro determinate varianti virali come la B.1.351 (sudafricana) e la P.1 (brasiliana). Di questo verrà tenuto conto in sede di scelta terapeutica anche in relazione alla situazione epidemiologica locale. In base all’avanzamento delle conoscenze, potrà essere considerata l’opportunità di determinare la variante virale implicata nell’infezione prima di decidere su quale anticorpo o combinazione di anticorpi monoclonali orientare la scelta terapeutica”. E’ una delle indicazioni per la terapia con anticorpi monoclonali, illustrate nella circolare del ministero della Salute ‘Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Sars-Cov-2’, aggiornata al 26 aprile.
La circolare, firmata dal direttore generale della Prevenzione del ministero Gianni Rezza e dal direttore della Programmazione sanitaria Andrea Urbani, aggiorna le linee guida emanate a novembre, introducendo, fra le novità, la valutazione sui pazienti da indirizzare nei centri per il trattamento con gli anticorpi monoclonali. A questa circolare seguiranno altri aggiornamenti.
Ecco tutti i centri abilitati alle terapie monoclonali
|FARMACO
|PATOLOGIA
|REGIONE
|ASL
|STRUTTURA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|ABRUZZO
|AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA
|OSPEDALE SAN SALVATORE
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|ABRUZZO
|AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA
|PO AVEZZANO ‘S. FILIPPO E NICOLA’
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|ABRUZZO
|LANCIANO-VASTO-CHIETI
|P.O. CLINICIZZ. ‘SS. ANNUNZIATA’ CHIETI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|ABRUZZO
|LANCIANO-VASTO-CHIETI
|P.O. VASTO S.PIO DA PIETRALCINA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|ABRUZZO
|PESCARA
|P.O. ‘SPIRITO SANTO’ PESCARA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|ABRUZZO
|TERAMO
|OSPEDALE MAZZINI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|BASILICATA
|AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “S.CARLO”
|OSPEDALE SAN CARLO DI POTENZA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|BASILICATA
|AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA – ASM
|PRESIDIO OSPEDALIERO – MATERA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|CALABRIA
|A.O. MATER DOMINI CATANZARO
|A.O. MATER DOMINI CATANZARO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|CALABRIA
|A.S.P. CROTONE
|OSPEDALE CIVILE SAN GIOVANNI DI DIO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|CALABRIA
|A.S.P. VIBO VALENTIA
|P.O. JAZZOLINO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|CALABRIA
|AZIENDA OSP. BIANCHI-MELACRINO-MORELLI
|PRESIDIO OSPEDALIERO RIUNITI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|CALABRIA
|AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE DE LELLIS
|OSPEDALE PUGLIESE
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|CAMPANIA
|A.O. SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA
|A.O. SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|CAMPANIA
|A.S.L. AVELLINO
|OSPEDALE ARIANO IRPINO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|CAMPANIA
|A.S.L. CASERTA
|OSPEDALE SAN GIUSEPPE E MELORIO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|CAMPANIA
|A.S.L. CASERTA
|PRESIDIO OSPEDALIERO MADDALONI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|CAMPANIA
|A.S.L. NAPOLI 1 CENTRO
|P.O. OSPEDALE DEL MARE
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|CAMPANIA
|A.S.L. NAPOLI 2 NORD
|OSPEDALE RIZZOLI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|CAMPANIA
|A.S.L. NAPOLI 2 NORD
|OSPEDALE S.M.DELLE GRAZIE
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|CAMPANIA
|A.S.L. NAPOLI 3 SUD
|P.O. BOSCOTRECASE
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|CAMPANIA
|A.S.L. SALERNO
|P.O. MAURO SCARLATO SCAFATI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|CAMPANIA
|AZIENDA OSPEDALIERA ‘SAN PIO’
|PRESIDIO OSPEDALIERO G.RUMMO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|CAMPANIA
|AZIENDA OSPEDALIERA S.G. MOSCATI
|AZIENDA OSPEDALIERA S.G. MOSCATI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|EMILIA ROMAGNA
|ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA
|AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA – IRCCS
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|EMILIA ROMAGNA
|AZ. OSP. ARCISPEDALE S. ANNA
|AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|EMILIA ROMAGNA
|AZIENDA OSPEDALIERA DI MODENA
|AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|EMILIA ROMAGNA
|AZIENDA OSPEDALIERA DI MODENA
|AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|EMILIA ROMAGNA
|AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA
|AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|EMILIA ROMAGNA
|AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA
|AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|EMILIA ROMAGNA
|AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
|AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|EMILIA ROMAGNA
|AZIENDA USL ROMAGNA
|OSPEDALE “CECCARINI” RICCIONE
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|EMILIA ROMAGNA
|AZIENDA USL ROMAGNA
|OSPEDALE “INFERMI” RIMINI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|EMILIA ROMAGNA
|AZIENDA USL ROMAGNA
|OSPEDALE “INFERMI” RIMINI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|EMILIA ROMAGNA
|AZIENDA USL ROMAGNA
|OSPEDALE “MAURIZIO BUFALINI” CESENA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|EMILIA ROMAGNA
|AZIENDA USL ROMAGNA
|OSPEDALE “MAURIZIO BUFALINI” CESENA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|EMILIA ROMAGNA
|AZIENDA USL ROMAGNA
|OSPEDALE “MORGAGNI-PIERANTONI” FORLI’
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|EMILIA ROMAGNA
|AZIENDA USL ROMAGNA
|OSPEDALE “MORGAGNI-PIERANTONI” FORLI’
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|EMILIA ROMAGNA
|AZIENDA USL ROMAGNA
|OSPEDALE “SANTA MARIA DELLE CROCI” RAVENNA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|EMILIA ROMAGNA
|AZIENDA USL ROMAGNA
|OSPEDALE “SANTA MARIA DELLE CROCI” RAVENNA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|EMILIA ROMAGNA
|BOLOGNA
|OSPEDALE MAGGIORE “C.A. PIZZARDI”
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|EMILIA ROMAGNA
|FERRARA
|OSPEDALE DEL DELTA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|EMILIA ROMAGNA
|FERRARA
|STABILIMENTO OSPEDALIERO ” SS. ANNUNZIATA” CENTO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|EMILIA ROMAGNA
|MODENA
|NUOVO OSPEDALE CIVILE DI SASSUOLO S.P.A.
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|EMILIA ROMAGNA
|MODENA
|OSPEDALE “B. RAMAZZINI” CARPI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|EMILIA ROMAGNA
|MODENA
|OSPEDALE PAVULLO NEL FRIGNANO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|EMILIA ROMAGNA
|MODENA
|OSPEDALE “SANTA MARIA BIANCA” MIRANDOLA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|EMILIA ROMAGNA
|MODENA
|OSPEDALE VIGNOLA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|FRIULI VENEZIA GIULIA
|ALTO FRIULI – COLLINARE – MEDIO FRIULI
|OSPEDALE ‘SANT`ANTONIO’
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|FRIULI VENEZIA GIULIA
|AZ. OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI UDINE
|AZIENDA OSP.-UN. – SEDE DI UDINE
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|FRIULI VENEZIA GIULIA
|AZ.OSP.UNIV. OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE
|AZ.OSP.UNIV. OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|FRIULI VENEZIA GIULIA
|BASSA FRIULANA – ISONTINA
|OSPEDALE DI GORIZIA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|FRIULI VENEZIA GIULIA
|BASSA FRIULANA – ISONTINA
|OSPEDALE DI MONFALCONE
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|FRIULI VENEZIA GIULIA
|FRIULI OCCIDENTALE
|P.O. S.M.A. DI PORDENONE SEDE PORDENONE
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|FRIULI VENEZIA GIULIA
|ISTITUTO PER L`INFANZIA – BURLO GAROFOLO
|I.R.C.C.S. BURLO GAROFOLO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LAZIO
|CAMPUS BIOMEDICO
|POLICL. UNIV. CAMPUS BIO MEDICO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LAZIO
|FROSINONE
|OSPEDALE F. SPAZIANI FROSINONE
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LAZIO
|LATINA
|OSPEDALE SANTA MARIA GORETTI LATINA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LAZIO
|OSPEDALE SPALLANZANI
|INMI ‘L.SPALLANZANI’ – IRCCS
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LAZIO
|POLICLINICO AGOSTINO GEMELLI
|COMPLESSO INTEGRATO COLUMBUS (C.I.C.)
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LAZIO
|POLICLINICO AGOSTINO GEMELLI
|POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LAZIO
|POLICLINICO S. ANDREA
|AZIENDA OSPEDALIERA SANT`ANDREA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LAZIO
|POLICLINICO TOR-VERGATA
|AZ. OSP. UNIV. POLICLINICO TOR VERGATA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LAZIO
|POLICLINICO UMBERTO PRIMO
|POLICLINICO UMBERTO I
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LAZIO
|RIETI
|PRESIDIO S.CAMILLO DE LELLIS DI RIETI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LAZIO
|RM/F
|OSPEDALE SAN PAOLO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LAZIO
|RM/G
|0SPEDALE CIVILE CONIUGI BERNARDINI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LAZIO
|RM/H
|OSPEDALE DEI CASTELLI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LAZIO
|VITERBO
|OSPEDALE DI BELCOLLE
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LIGURIA
|IMPERIESE
|STABILIMENTO OSPEDALIERO DI IMPERIA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LIGURIA
|IMPERIESE
|STABILIMENTO OSPEDALIERO DI SANREMO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LIGURIA
|IRCCS AOU S.MARTINO – IST
|IRCCS AOU S.MARTINO – IST
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LIGURIA
|SAVONESE
|OSPEDALE SAN PAOLO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LIGURIA
|SPEZZINO
|OSPEDALE SANT`ANDREA LA SPEZIA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. “BOLOGNINI” – SERIATE
|OSPEDALE BOLOGNINI – SERIATE
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. “BOLOGNINI” – SERIATE
|OSPEDALE BOLOGNINI – SERIATE
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. “BOLOGNINI” – SERIATE
|OSPEDALE BOLOGNINI – SERIATE
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. “BOLOGNINI” – SERIATE
|OSPEDALE BOLOGNINI – SERIATE
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. “BOLOGNINI” – SERIATE
|OSPEDALE BOLOGNINI – SERIATE
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. “BOLOGNINI” – SERIATE
|OSPEDALE BOLOGNINI – SERIATE
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. “BOLOGNINI” – SERIATE
|OSPEDALE M. O. ANTONIO LOCATELLI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. “BOLOGNINI” – SERIATE
|OSPEDALE M. O. ANTONIO LOCATELLI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. “BOLOGNINI” – SERIATE
|OSPEDALE M. O. ANTONIO LOCATELLI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. “BOLOGNINI” – SERIATE
|OSPEDALE M. O. ANTONIO LOCATELLI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. “BOLOGNINI” – SERIATE
|OSPEDALE M. O. ANTONIO LOCATELLI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. “BOLOGNINI” – SERIATE
|OSPEDALE M. O. ANTONIO LOCATELLI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. “BOLOGNINI” – SERIATE
|OSPEDALE M. O. ANTONIO LOCATELLI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. “BOLOGNINI” – SERIATE
|OSPEDALE PESENTI FENAROLI – ALZANO L.
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. “BOLOGNINI” – SERIATE
|OSPEDALE PESENTI FENAROLI – ALZANO L.
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. “BOLOGNINI” – SERIATE
|OSPEDALE PESENTI FENAROLI – ALZANO L.
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. “BOLOGNINI” – SERIATE
|OSPEDALE PESENTI FENAROLI – ALZANO L.
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. “BOLOGNINI” – SERIATE
|OSPEDALE PESENTI FENAROLI – ALZANO L.
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. “BOLOGNINI” – SERIATE
|OSPEDALE PESENTI FENAROLI – ALZANO L.
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. “BOLOGNINI” – SERIATE
|OSPEDALE SS.CAPITANIO E GEROSA – LOVERE
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. “BOLOGNINI” – SERIATE
|OSPEDALE SS.CAPITANIO E GEROSA – LOVERE
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. “BOLOGNINI” – SERIATE
|OSPEDALE SS.CAPITANIO E GEROSA – LOVERE
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. “BOLOGNINI” – SERIATE
|OSPEDALE SS.CAPITANIO E GEROSA – LOVERE
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. “BOLOGNINI” – SERIATE
|OSPEDALE SS.CAPITANIO E GEROSA – LOVERE
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. “BOLOGNINI” – SERIATE
|OSPEDALE SS.CAPITANIO E GEROSA – LOVERE
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. “CARLO POMA” – MANTOVA
|PRESIDIO OSPEDALIERO “C. POMA” – MANTOVA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. “CARLO POMA” – MANTOVA
|PRESIDIO OSPEDALIERO “C. POMA” – MANTOVA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. “CARLO POMA” – MANTOVA
|PRESIDIO OSPEDALIERO “C. POMA” – MANTOVA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. DELLA PROVINCIA DI LECCO
|OSPEDALE DI CIRCOLO “A. MANZONI” – LECCO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. DELLA PROVINCIA DI LECCO
|OSPEDALE DI CIRCOLO “A. MANZONI” – LECCO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. DELLA PROVINCIA DI LECCO
|OSPEDALE DI CIRCOLO “A. MANZONI” – LECCO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. DELLA PROVINCIA DI LODI
|OSPEDALE DELMATI – SANT’ANGELO LODIG.
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. DELLA PROVINCIA DI LODI
|OSPEDALE DELMATI – SANT’ANGELO LODIG.
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. DELLA PROVINCIA DI LODI
|OSPEDALE DELMATI – SANT’ANGELO LODIG.
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI – CREMONA
|ISTITUTI OSPITALIERI – CREMONA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI – CREMONA
|ISTITUTI OSPITALIERI – CREMONA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI – CREMONA
|ISTITUTI OSPITALIERI – CREMONA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. “LUIGI SACCO” – MILANO
|OSPEDALE L. SACCO – MILANO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. “LUIGI SACCO” – MILANO
|OSPEDALE L. SACCO – MILANO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. “LUIGI SACCO” – MILANO
|OSPEDALE L. SACCO – MILANO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. OSP.CIRC. FONDAZIONE MACCHI-VARESE
|OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. OSP.CIRC. FONDAZIONE MACCHI-VARESE
|OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. OSP.CIRC. FONDAZIONE MACCHI-VARESE
|OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. OSPEDALE CIVILE – LEGNANO
|OSPEDALE DI LEGNANO E CUGGIONO-LEGNANO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. OSPEDALE CIVILE – LEGNANO
|OSPEDALE DI LEGNANO E CUGGIONO-LEGNANO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. OSPEDALE CIVILE – LEGNANO
|OSPEDALE DI LEGNANO E CUGGIONO-LEGNANO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO – BUSTO ARSIZIO
|OSPEDALE DI CIRCOLO – BUSTO ARSIZIO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO – BUSTO ARSIZIO
|OSPEDALE DI CIRCOLO – BUSTO ARSIZIO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO – BUSTO ARSIZIO
|OSPEDALE DI CIRCOLO – BUSTO ARSIZIO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO – MELEGNANO
|OSPEDALE DI CIRCOLO PREDABISSI-MELEGNANO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO – MELEGNANO
|OSPEDALE DI CIRCOLO PREDABISSI-MELEGNANO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO – MELEGNANO
|OSPEDALE DI CIRCOLO PREDABISSI-MELEGNANO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO – MELEGNANO
|OSPEDALE DI CIRCOLO PREDABISSI-MELEGNANO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO – MELEGNANO
|OSPEDALE DI CIRCOLO PREDABISSI-MELEGNANO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. OSPEDALE MAGGIORE – CREMA
|OSPEDALE MAGGIORE – CREMA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. OSPEDALE MAGGIORE – CREMA
|OSPEDALE MAGGIORE – CREMA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. OSPEDALE MAGGIORE – CREMA
|OSPEDALE MAGGIORE – CREMA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. OSPEDALE MAGGIORE – CREMA
|OSPEDALE MAGGIORE – CREMA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. OSPEDALE MAGGIORE – CREMA
|OSPEDALE MAGGIORE – CREMA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. OSPEDALE MAGGIORE – CREMA
|OSPEDALE MAGGIORE – CREMA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. OSPEDALE MAGGIORE – CREMA
|OSPEDALE S. MARTA – RIVOLTA D’ADDA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. OSPEDALE MAGGIORE – CREMA
|OSPEDALE S. MARTA – RIVOLTA D’ADDA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. OSPEDALE MAGGIORE – CREMA
|OSPEDALE S. MARTA – RIVOLTA D’ADDA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. OSPEDALE MAGGIORE – CREMA
|OSPEDALE S. MARTA – RIVOLTA D’ADDA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. OSPEDALE MAGGIORE – CREMA
|OSPEDALE S. MARTA – RIVOLTA D’ADDA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. OSPEDALE MAGGIORE – CREMA
|OSPEDALE S. MARTA – RIVOLTA D’ADDA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. “OSP.NIGUARDA CA’GRANDA”-MILANO
|OSPEDALE CA’ GRANDA-NIGUARDA – MILANO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. “OSP.NIGUARDA CA’GRANDA”-MILANO
|OSPEDALE CA’ GRANDA-NIGUARDA – MILANO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. “OSP.NIGUARDA CA’GRANDA”-MILANO
|OSPEDALE CA’ GRANDA-NIGUARDA – MILANO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. PAPA GIOVANNI XXIII-BERGAMO
|OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. PAPA GIOVANNI XXIII-BERGAMO
|OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. PAPA GIOVANNI XXIII-BERGAMO
|OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. “SAN PAOLO” – MILANO
|OSPEDALE S. PAOLO – MILANO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. “SAN PAOLO” – MILANO
|OSPEDALE S. PAOLO – MILANO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. “SAN PAOLO” – MILANO
|OSPEDALE S. PAOLO – MILANO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. S.ANNA – COMO
|OSPEDALE S. ANNA – COMO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. S.ANNA – COMO
|OSPEDALE S. ANNA – COMO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. S.ANNA – COMO
|OSPEDALE S. ANNA – COMO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. “S.CARLO BORROMEO” – MILANO
|OSPEDALE S. CARLO BORROMEO – MILANO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. “S.CARLO BORROMEO” – MILANO
|OSPEDALE S. CARLO BORROMEO – MILANO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. “S.CARLO BORROMEO” – MILANO
|OSPEDALE S. CARLO BORROMEO – MILANO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. “S.GERARDO” – MONZA
|OSPEDALE S.GERARDO – MONZA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. “S.GERARDO” – MONZA
|OSPEDALE S.GERARDO – MONZA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. “S.GERARDO” – MONZA
|OSPEDALE S.GERARDO – MONZA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. SPEDALI CIVILI – BRESCIA
|PRES.OSPEDAL.SPEDALI CIVILI BRESCIA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. SPEDALI CIVILI – BRESCIA
|PRES.OSPEDAL.SPEDALI CIVILI BRESCIA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. SPEDALI CIVILI – BRESCIA
|PRES.OSPEDAL.SPEDALI CIVILI BRESCIA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. VALTELLINA E VALCHIAVENNA
|OSPEDALE CIVILE – SONDRIO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. VALTELLINA E VALCHIAVENNA
|OSPEDALE CIVILE – SONDRIO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. VALTELLINA E VALCHIAVENNA
|OSPEDALE CIVILE – SONDRIO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. VALTELLINA E VALCHIAVENNA
|OSPEDALE CIVILE – SONDRIO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. VALTELLINA E VALCHIAVENNA
|OSPEDALE CIVILE – SONDRIO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. VALTELLINA E VALCHIAVENNA
|OSPEDALE CIVILE – SONDRIO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. VALTELLINA E VALCHIAVENNA
|OSPEDALE MORELLI – SONDALO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. VALTELLINA E VALCHIAVENNA
|OSPEDALE MORELLI – SONDALO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. VALTELLINA E VALCHIAVENNA
|OSPEDALE MORELLI – SONDALO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. VALTELLINA E VALCHIAVENNA
|OSPEDALE MORELLI – SONDALO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. VALTELLINA E VALCHIAVENNA
|OSPEDALE MORELLI – SONDALO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|A.O. VALTELLINA E VALCHIAVENNA
|OSPEDALE MORELLI – SONDALO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|FONDAZ. IRCCS CA’ GRANDA – OSPEDALE MAGGIORE
|FONDAZ.IRCCS CA’ GRANDA – OSPEDALE MAGGI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|FONDAZ. IRCCS CA’ GRANDA – OSPEDALE MAGGIORE
|FONDAZ.IRCCS CA’ GRANDA – OSPEDALE MAGGI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|FONDAZ. IRCCS CA’ GRANDA – OSPEDALE MAGGIORE
|FONDAZ.IRCCS CA’ GRANDA – OSPEDALE MAGGI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO S. MATTEO – PAVIA
|FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO S. MATTEO – PAVIA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO S. MATTEO – PAVIA
|FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO S. MATTEO – PAVIA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO S. MATTEO – PAVIA
|FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO S. MATTEO – PAVIA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|FOND.IRCCS “ISTIT.NAZ.LE TUMORI”MILANO
|FOND.IRCCS “ISTIT.NAZ.LE TUMORI”MILANO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|FOND.IRCCS “ISTIT.NAZ.LE TUMORI”MILANO
|FOND.IRCCS “ISTIT.NAZ.LE TUMORI”MILANO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|FOND.IRCCS “ISTIT.NAZ.LE TUMORI”MILANO
|FOND.IRCCS “ISTIT.NAZ.LE TUMORI”MILANO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|FOND.IRCCS “ISTIT.NAZ.LE TUMORI”MILANO
|FOND.IRCCS “ISTIT.NAZ.LE TUMORI”MILANO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|FOND.IRCCS “ISTIT.NAZ.LE TUMORI”MILANO
|FOND.IRCCS “ISTIT.NAZ.LE TUMORI”MILANO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|FOND.IRCCS “ISTIT.NAZ.LE TUMORI”MILANO
|FOND.IRCCS “ISTIT.NAZ.LE TUMORI”MILANO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|IRCCS S. RAFFAELE – MILANO
|IRCCS S. RAFFAELE – MILANO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|IRCCS S. RAFFAELE – MILANO
|IRCCS S. RAFFAELE – MILANO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|IRCCS S. RAFFAELE – MILANO
|IRCCS S. RAFFAELE – MILANO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|IST. CLIN. HUMANITAS – ROZZANO
|IST. CLIN. HUMANITAS – ROZZANO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|IST. CLIN. HUMANITAS – ROZZANO
|IST. CLIN. HUMANITAS – ROZZANO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|LOMBARDIA
|IST. CLIN. HUMANITAS – ROZZANO
|IST. CLIN. HUMANITAS – ROZZANO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|MARCHE
|A.O. OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
|OSPEDALE SAN SALVATORE – PESARO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|MARCHE
|A.O. OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
|OSPEDALE SAN SALVATORE – PESARO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|MARCHE
|A.O.U.OSPEDALI RIUNITI – ANCONA
|PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I°
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|MARCHE
|ASUR
|OSP. S.MARIA DELLA MISERICORDIA – URBINO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|MARCHE
|ASUR
|OSPEDALE CARLO URBANI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|MARCHE
|ASUR
|OSPEDALE CIVILE ‘E.PROFILI’ – FABRIANO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|MARCHE
|ASUR
|OSPEDALE DI FERMO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|MARCHE
|ASUR
|OSPEDALE GENERALE DI ZONA – CIVITANOVA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|MARCHE
|ASUR
|OSPEDALE GENERALE PROVINCIALE – MACERATA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|MARCHE
|ASUR
|OSPEDALE GENERALE PROVINCIALE – MACERATA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|MARCHE
|ASUR
|OSPEDALE S.MARIA DELLA PIETA’ – CAMERINO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|MARCHE
|ASUR
|P.O. ZT12 MADONNA DEL SOCCORSO – S.BENED
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|MARCHE
|ASUR
|PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO ZT13
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|MARCHE
|ASUR
|PRESIDIO OSPEDALIERO ZT4 – SENIGALLIA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|MARCHE
|INRCA MARCHE
|OSPEDALE INRCA – ANCONA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|MARCHE
|INRCA MARCHE
|OSPEDALE INRCA – ANCONA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|MOLISE
|ASREM
|PRESIDIO OSPEDALIERO ‘A.CARDARELLI’
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PIEMONTE
|AOU CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
|OSP. INFANT. REGINA MARGHERITA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PIEMONTE
|AOU CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
|OSP.S. GIOV.BATTISTA MOLINETTE
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PIEMONTE
|AOU CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
|OSP.S. GIOV.BATTISTA MOLINETTE
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PIEMONTE
|AT
|PRESIDIO OSP. CARDINAL G. MASSAIA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PIEMONTE
|AZ. OSPEDAL. S. CROCE E CARLE
|AZ. OSPEDAL. S. CROCE E CARLE
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PIEMONTE
|AZ. SS.ANTONIO E BIAGIO E C.ARRIGO
|OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PIEMONTE
|AZIENDA OSPED. NOVARA E GALLIATE
|OSP. MAGGIORE DELLA CARITA’
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PIEMONTE
|BI
|OSP.DEGLI INFERMI DI BIELLA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PIEMONTE
|TO2
|OSPEDALE AMEDEO DI SAVOIA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PIEMONTE
|VC
|OSPEDALE SANT’ANDREA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PIEMONTE
|VCO
|STABILIMENTO OSPEDALIERO CASTELLI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PROV. AUTON. BOLZANO
|AZIENDA SANITARIA DELLA P.A. DI BOLZANO
|OSPEDALE CENTRALE DI BOLZANO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PROV. AUTON. TRENTO
|TRENTO
|PRESIDIO OSPEDALIERO S.CHIARA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PROV. AUTON. TRENTO
|TRENTO
|PRESIDIO OSPEDALIERO S.CHIARA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PROV. AUTON. TRENTO
|TRENTO
|PRESIDIO OSPEDALIERO S.MARIA DEL CARMINE
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PROV. AUTON. TRENTO
|TRENTO
|PRESIDIO OSPEDALIERO S.MARIA DEL CARMINE
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|AZIENDA-USL BA
|ENTE ECCL.OSP.GEN.REG.’MIULLI’
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|AZIENDA-USL BA
|ENTE ECCL.OSP.GEN.REG.’MIULLI’
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|AZIENDA-USL BA
|ENTE ECCL.OSP.GEN.REG.’MIULLI’
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|AZIENDA-USL BA
|ENTE ECCL.OSP.GEN.REG.’MIULLI’
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|AZIENDA-USL BA
|ENTE ECCL.OSP.GEN.REG.’MIULLI’
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|AZIENDA-USL BA
|ENTE ECCL.OSP.GEN.REG.’MIULLI’
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|AZIENDA-USL BA
|OSPEDALE DI ALTAMURA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|AZIENDA-USL BA
|OSPEDALE DI ALTAMURA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|AZIENDA-USL BA
|OSPEDALE DI ALTAMURA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|AZIENDA-USL BA
|OSPEDALE DI VENERE BARI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|AZIENDA-USL BA
|OSPEDALE FALLACARA TRIGGIANO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|AZIENDA-USL BA
|OSPEDALE PUTIGNANO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|AZIENDA-USL BA
|OSPEDALE PUTIGNANO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|AZIENDA-USL BA
|OSPEDALE S. PAOLO BARI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|AZIENDA-USL BA
|OSPEDALE S. PAOLO BARI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|AZIENDA-USL BA
|OSPEDALE S. PAOLO BARI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|AZIENDA-USL BAT
|OSPEDALE BARLETTA – ‘MONS. R. DIMICCOLI’
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|AZIENDA-USL BAT
|OSPEDALE BARLETTA – ‘MONS. R. DIMICCOLI’
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|AZIENDA-USL BAT
|OSPEDALE BISCEGLIE
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|AZIENDA-USL BAT
|OSPEDALE BISCEGLIE
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|AZIENDA-USL BAT
|OSPEDALE BISCEGLIE
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|AZIENDA-USL BR
|OSPEDALE OSTUNI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|AZIENDA-USL BR
|OSPEDALE OSTUNI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|AZIENDA-USL BR
|OSPEDALE PERRINO BRINDISI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|AZIENDA-USL BR
|OSPEDALE PERRINO BRINDISI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|AZIENDA-USL BR
|OSPEDALE PERRINO BRINDISI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|AZIENDA-USL BR
|OSPEDALE PERRINO BRINDISI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|AZIENDA-USL FG
|OSPEDALE CERIGNOLA ‘G.TATARELLA’
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|AZIENDA-USL FG
|OSPEDALE CERIGNOLA ‘G.TATARELLA’
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|AZIENDA-USL FG
|OSPEDALE S. SEVERO T. MASELLI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|AZIENDA-USL FG
|OSPEDALE S. SEVERO T. MASELLI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|AZIENDA-USL FG
|OSPEDALE S. SEVERO T. MASELLI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|AZIENDA-USL LE
|OSPEDALE GALATINA -‘CATERINA NOVELLA’
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|AZIENDA-USL LE
|OSPEDALE GALATINA -‘CATERINA NOVELLA’
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|AZIENDA-USL LE
|OSPEDALE VITO FAZZI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|AZIENDA-USL LE
|OSPEDALE VITO FAZZI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|AZIENDA-USL LE
|OSPEDALE VITO FAZZI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|AZIENDA-USL LE
|OSPEDALE VITO FAZZI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|AZIENDA-USL TA
|OSPEDALE CASTELLANETA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|AZIENDA-USL TA
|OSPEDALE GROTTAGLIE
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|AZIENDA-USL TA
|OSPEDALE MANDURIA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|AZIENDA-USL TA
|OSPEDALE MANDURIA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|AZIENDA-USL TA
|OSPEDALE MARTINA FRANCA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|AZIENDA-USL TA
|OSPEDALE TARANTO -SS. ANNUNZIATA/MOSCATI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|AZIENDA-USL TA
|OSPEDALE TARANTO -SS. ANNUNZIATA/MOSCATI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|AZIENDA-USL TA
|OSPEDALE TARANTO -SS. ANNUNZIATA/MOSCATI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|AZIENDA-USL TA
|OSPEDALE TARANTO -SS. ANNUNZIATA/MOSCATI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|OSPEDALE CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA
|OSPEDALE CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|OSPEDALE CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA
|OSPEDALE CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|OSPEDALE CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA
|OSPEDALE CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|OSPEDALE CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA
|OSPEDALE CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO
|CONSORZIALE POLICLINICO BARI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO
|CONSORZIALE POLICLINICO BARI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO
|CONSORZIALE POLICLINICO BARI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO
|CONSORZIALE POLICLINICO BARI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO
|CONSORZIALE POLICLINICO BARI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO
|OSPEDALE GIOVANNI XXIII
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO
|OSPEDALE GIOVANNI XXIII
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO
|OSPEDALE GIOVANNI XXIII
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
|AO UNIV. ‘OO RR FOGGIA’
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|PUGLIA
|OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
|AO UNIV. ‘OO RR FOGGIA’
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|SARDEGNA
|CAGLIARI
|P.O. SS. TRINITA’
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|SARDEGNA
|NUORO
|P.O. SAN FRANCESCO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|SARDEGNA
|SASSARI
|OSPEDALE CIVILE SASSARI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|SICILIA
|A.O. UNIV. RODOLICO E V.EMANUELE CATANIA
|P.O. San Marco
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|SICILIA
|A.O.RIL.NAZ.CIV DI CRISTINA BENEFRATELLI
|OSPEDALE CIVICO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|SICILIA
|AZ.OSP. DI RILIEVO NAZIONALE GARIBALDI
|NUOVO OSPEDALE GARIBALDI – NESIMA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|SICILIA
|AZ.OSP. DI RILIEVO NAZIONALE GARIBALDI
|OSPEDALE GARIBALDI – CENTRO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|SICILIA
|AZ.OSP. OSP.RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO
|P.O. V. CERVELLO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|SICILIA
|AZ.OSP. OSP.RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO
|P.O. V. CERVELLO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|SICILIA
|AZ.OSP. PER L’EMERGENZA CANNIZZARO
|A.O. PER L’EMERGENZA CANNIZZARO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|SICILIA
|AZ.OSP. PER L’EMERGENZA CANNIZZARO
|A.O. PER L’EMERGENZA CANNIZZARO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|SICILIA
|AZ.OSP. PER L’EMERGENZA CANNIZZARO
|A.O. PER L’EMERGENZA CANNIZZARO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|SICILIA
|AZ.OSP. UNIV. G.MARTINO DI MESSINA
|AZIENDA OSP. UNIV. G. MARTINO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|SICILIA
|AZ.OSP. UNIV. G.MARTINO DI MESSINA
|AZIENDA OSP. UNIV. G. MARTINO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|SICILIA
|AZ.SANITARIA PROV. DI AGRIGENTO
|P.O. F.LLI PARLAPIANO – RIBERA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|SICILIA
|AZ.SANITARIA PROV. DI AGRIGENTO
|P.O. GIOVANNI PAOLO II
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|SICILIA
|AZ.SANITARIA PROV. DI AGRIGENTO
|P.O. S. GIOVANNI DI DIO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|SICILIA
|AZ.SANITARIA PROV. DI CALTANISSETTA
|P.O. SANT’ELIA (EX AO)
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|SICILIA
|AZ.SANITARIA PROV. DI CALTANISSETTA
|P.O. VITTORIO EMANUELE (EX AO)
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|SICILIA
|AZ.SANITARIA PROV. DI CALTANISSETTA
|P.O. VITTORIO EMANUELE (EX AO)
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|SICILIA
|AZ.SANITARIA PROV. DI CATANIA
|P.O. MARIA SS.ADDOLORATA BIANCAVILLA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|SICILIA
|AZ.SANITARIA PROV. DI CATANIA
|P.O. MARIA SS.ADDOLORATA BIANCAVILLA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|SICILIA
|AZ.SANITARIA PROV. DI CATANIA
|P.O. MARIA SS.ADDOLORATA BIANCAVILLA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|SICILIA
|AZ.SANITARIA PROV. DI CATANIA
|P.O. S. MARTA E S. VENERA ACIREALE
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|SICILIA
|AZ.SANITARIA PROV. DI PALERMO
|P.O. CIVICO PARTINICO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|SICILIA
|AZ.SANITARIA PROV. DI PALERMO
|P.O. S. CIMINO TERMINI IMERESE
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|SICILIA
|AZ.SANITARIA PROV. DI PALERMO
|P.O. S. CIMINO TERMINI IMERESE
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|SICILIA
|AZ.SANITARIA PROV. DI RAGUSA
|OSPEDALE ‘ CIVILE MARIA PATERNO’ AREZZO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|SICILIA
|AZ.SANITARIA PROV. DI SIRACUSA
|P.O. UMBERTO I (EX A.O.)
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|SICILIA
|AZ.SANITARIA PROV. DI TRAPANI
|P.O.PAOLO BORSELLINO EX S.BIAGIO-MARSALA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|SICILIA
|AZ.SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA
|P. O. ‘UMBERTO I’
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|TOSCANA
|AREZZO
|OSPEDALE AREA ARETINA NORD
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|TOSCANA
|AZIENDA OSPEDALIERA PISANA
|AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|TOSCANA
|AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE
|AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|TOSCANA
|CAREGGI
|AZ. OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA CAREGGI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|TOSCANA
|EMPOLI
|OSPEDALE S. GIUSEPPE
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|TOSCANA
|EMPOLI
|OSPEDALE S. GIUSEPPE
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|TOSCANA
|EMPOLI
|OSPEDALE S. GIUSEPPE
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|TOSCANA
|FIRENZE
|OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|TOSCANA
|FIRENZE
|OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|TOSCANA
|FIRENZE
|OSPEDALE SANTA MARIA NUOVA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|TOSCANA
|FIRENZE
|OSPEDALE SERRISTORI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|TOSCANA
|FIRENZE
|OSPEDALE S.M.ANNUNZIATA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|TOSCANA
|FIRENZE
|OSPEDALE S.M.ANNUNZIATA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|TOSCANA
|GROSSETO
|OSPEDALE DELLA MISERICORDIA GROSSETO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|TOSCANA
|LIVORNO
|OSPEDALE CECINA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|TOSCANA
|LIVORNO
|OSPEDALE LIVORNO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|TOSCANA
|LIVORNO
|OSPEDALE LIVORNO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|TOSCANA
|LUCCA
|PRESIDIO OSPEDALIERO PIANA DI LUCCA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|TOSCANA
|LUCCA
|PRESIDIO OSPEDALIERO PIANA DI LUCCA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|TOSCANA
|MASSA CARRARA
|NUOVO OSPEDALE APUANO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|TOSCANA
|MASSA CARRARA
|NUOVO OSPEDALE APUANO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|TOSCANA
|PISA
|P.O. F. LOTTI STABILIMENTO DI PONTEDERA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|TOSCANA
|PISTOIA
|OSPEDALE DELLA VALDINIEVOLE
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|TOSCANA
|PISTOIA
|OSPEDALE PACINI DI SAN MARCELLO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|TOSCANA
|PISTOIA
|OSPEDALE SAN JACOPO DI PISTOIA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|TOSCANA
|PISTOIA
|OSPEDALE SAN JACOPO DI PISTOIA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|TOSCANA
|PISTOIA
|OSPEDALE SAN JACOPO DI PISTOIA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|TOSCANA
|PRATO
|OSPEDALE MISERICORDIA E DOLCE
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|TOSCANA
|PRATO
|OSPEDALE MISERICORDIA E DOLCE
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|TOSCANA
|PRATO
|OSPEDALE MISERICORDIA E DOLCE
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|TOSCANA
|PRATO
|OSPEDALE MISERICORDIA E DOLCE
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|TOSCANA
|VERSILIA
|OSPEDALE VERSILIA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|UMBRIA
|AUSL UMBRIA 1
|OSPEDALE DI CITTA` DI CASTELLO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|UMBRIA
|AUSL UMBRIA 2
|OSPEDALE CIVILE SAN MATTEO DEGLI INFERMI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|UMBRIA
|AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
|AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|UMBRIA
|AZIENDA OSPEDALIERA ‘S. MARIA’ – TERNI
|AZIENDA OSPEDALIERA ‘S. MARIA’ – TERNI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|VALLE D’AOSTA
|AOSTA
|OSPEDALE REGIONALE UMBERTO PARINI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|VALLE D’AOSTA
|AOSTA
|OSPEDALE REGIONALE UMBERTO PARINI
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|VENETO
|AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA
|AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|VENETO
|AZ.OSP.UNIV. INTEGRATA DI VERONA
|OSPEDALE CIVILE MAGGIORE
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|VENETO
|AZ.OSP.UNIV. INTEGRATA DI VERONA
|OSPEDALE POLICLINICO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|VENETO
|BELLUNO
|OSPEDALE S. MARTINO BELLUNO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|VENETO
|CITTADELLA
|PRESIDIO OSPEDALIERO DI CITTADELLA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|VENETO
|PIEVE DI SOLIGO
|PRESIDIO OSPEDALIERO DI VITTORIO VENETO
|ANTICORPI MONOCLONALI
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|VENETO
|PIEVE DI SOLIGO
|PRESIDIO OSPEDALIERO DI VITTORIO VENETO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|VENETO
|ROVIGO
|P.O. DI ROVIGO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|VENETO
|S. DONA` DI PIAVE
|PRESIDIO OSPEDALIERO DI JESOLO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|VENETO
|THIENE
|OSPEDALE ALTO VICENTINO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|VENETO
|TREVISO
|OSPEDALE CA’ FONCELLO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|VENETO
|VENEZIANA
|OSPEDALE DELL’ANGELO
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|VENETO
|VERONA
|PRESIDIO OSP. MARZANA
|ANTICORPI MONOCLONALI
|COVID-19
|VENETO
|VICENZA
|PRES. OSPED. VICENZA