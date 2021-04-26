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Terapie monoclonali: nuova circolare del ministero. Ecco tutti i centri abilitati in Italia

lunedì 26 Aprile 21:02 - di Luisa Perri
terapie monoclonali ANSA

Novità in arrivo per le terapie monoclonali e in particolare per le cure a domicilio. “In accordo con le specifiche determine autorizzative dell’Aifa, la selezione del paziente da trattare con anticorpi monoclonali – prevede la circolare del ministero della Salute – è affidata ai medici di famiglia (Mmg), ai pediatri di libera scelta (Pls), ai medici delle Uca(r) e, in generale, ai medici che abbiano l’opportunità di entrare in contatto con pazienti affetti da Covid di recente insorgenza e con sintomi lievi-moderati. Questi devono essere indirizzati rapidamente ai centri regionali abilitati alla prescrizione degli anticorpi monoclonali per il Covid-19 soggetti a registro di monitoraggio Aifa.

Dopo il via libera dell’Aifa la circolare firmata da Rezza

“È raccomandato il trattamento nell’ambito di una struttura ospedaliera – si sottolinea – o, comunque, in un contesto che consenta una pronta ed appropriata gestione di eventuali reazioni avverse gravi secondo i percorsi che devono essere identificati ed implementati a livello regionale e che necessitano di un coordinamento continuativo, chiaro ed efficace tra i Mmg/Pls e i Centri abilitati anche per il supporto dei medici del territorio in merito ad eventuali eventi significativi successivi alla somministrazione con esordio ritardato. Il trattamento con anticorpi monoclonali deve essere iniziato il più precocemente possibile rispetto all’insorgenza dei sintomi, e comunque non oltre i dieci giorni dall’inizio degli stessi”.

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Quali sono i pazienti che possono sottoporsi alle terapie monoclonali

“La terapia con anticorpi monoclonali anti Sars-Cov-2 deve essere riservata, in base alle evidenze di letteratura, a pazienti con Covid di recente insorgenza (al meglio entro 72 ore dalla diagnosi d’infezione e comunque sintomatici da non oltre 10 giorni) con infezione confermata da Sars-Cov-2 e definiti ad alto rischio di sviluppare forme gravi in accordo alle determine autorizzative per la presenza delle condizioni elencate nell’apposita scheda riportata a pagina 22 del presente documento”.

Non sono efficaci con la variante brasiliana e sudafricana

“Recenti evidenze indicano come alcuni degli anticorpi monoclonali in uso o di prossimo utilizzo possano non essere efficaci contro determinate varianti virali come la B.1.351 (sudafricana) e la P.1 (brasiliana). Di questo verrà tenuto conto in sede di scelta terapeutica anche in relazione alla situazione epidemiologica locale. In base all’avanzamento delle conoscenze, potrà essere considerata l’opportunità di determinare la variante virale implicata nell’infezione prima di decidere su quale anticorpo o combinazione di anticorpi monoclonali orientare la scelta terapeutica”. E’ una delle indicazioni per la terapia con anticorpi monoclonali, illustrate nella circolare del ministero della Salute ‘Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Sars-Cov-2’, aggiornata al 26 aprile.

La circolare, firmata dal direttore generale della Prevenzione del ministero Gianni Rezza e dal direttore della Programmazione sanitaria Andrea Urbani, aggiorna le linee guida emanate a novembre, introducendo, fra le novità, la valutazione sui pazienti da indirizzare nei centri per il trattamento con gli anticorpi monoclonali. A questa circolare seguiranno altri aggiornamenti. 

Ecco tutti i centri abilitati alle terapie monoclonali

FARMACO PATOLOGIA REGIONE ASL STRUTTURA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 ABRUZZO AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA OSPEDALE SAN SALVATORE
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 ABRUZZO AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA PO AVEZZANO ‘S. FILIPPO E NICOLA’
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 ABRUZZO LANCIANO-VASTO-CHIETI P.O. CLINICIZZ. ‘SS. ANNUNZIATA’ CHIETI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 ABRUZZO LANCIANO-VASTO-CHIETI P.O. VASTO S.PIO DA PIETRALCINA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 ABRUZZO PESCARA P.O. ‘SPIRITO SANTO’ PESCARA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 ABRUZZO TERAMO OSPEDALE MAZZINI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 BASILICATA AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “S.CARLO” OSPEDALE SAN CARLO DI POTENZA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 BASILICATA AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA – ASM PRESIDIO OSPEDALIERO – MATERA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 CALABRIA A.O. MATER DOMINI CATANZARO A.O. MATER DOMINI CATANZARO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 CALABRIA A.S.P. CROTONE OSPEDALE CIVILE SAN GIOVANNI DI DIO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 CALABRIA A.S.P. VIBO VALENTIA P.O. JAZZOLINO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 CALABRIA AZIENDA OSP.  BIANCHI-MELACRINO-MORELLI PRESIDIO OSPEDALIERO RIUNITI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE DE LELLIS OSPEDALE PUGLIESE
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 CAMPANIA A.O. SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO  CASERTA A.O. SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 CAMPANIA A.S.L. AVELLINO OSPEDALE ARIANO IRPINO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 CAMPANIA A.S.L. CASERTA OSPEDALE SAN GIUSEPPE E MELORIO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 CAMPANIA A.S.L. CASERTA PRESIDIO OSPEDALIERO MADDALONI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 CAMPANIA A.S.L. NAPOLI 1 CENTRO P.O. OSPEDALE DEL MARE
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 CAMPANIA A.S.L. NAPOLI 2 NORD OSPEDALE RIZZOLI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 CAMPANIA A.S.L. NAPOLI 2 NORD OSPEDALE S.M.DELLE GRAZIE
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 CAMPANIA A.S.L. NAPOLI 3 SUD P.O. BOSCOTRECASE
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 CAMPANIA A.S.L. SALERNO P.O. MAURO SCARLATO SCAFATI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 CAMPANIA AZIENDA OSPEDALIERA ‘SAN PIO’ PRESIDIO OSPEDALIERO G.RUMMO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 CAMPANIA AZIENDA OSPEDALIERA S.G. MOSCATI AZIENDA OSPEDALIERA S.G. MOSCATI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 EMILIA ROMAGNA ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA – IRCCS
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 EMILIA ROMAGNA AZ. OSP. ARCISPEDALE S. ANNA AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 EMILIA ROMAGNA AZIENDA OSPEDALIERA DI MODENA AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 EMILIA ROMAGNA AZIENDA OSPEDALIERA DI MODENA AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 EMILIA ROMAGNA AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 EMILIA ROMAGNA AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 EMILIA ROMAGNA AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 EMILIA ROMAGNA AZIENDA USL ROMAGNA OSPEDALE “CECCARINI” RICCIONE
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 EMILIA ROMAGNA AZIENDA USL ROMAGNA OSPEDALE “INFERMI” RIMINI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 EMILIA ROMAGNA AZIENDA USL ROMAGNA OSPEDALE “INFERMI” RIMINI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 EMILIA ROMAGNA AZIENDA USL ROMAGNA OSPEDALE “MAURIZIO BUFALINI” CESENA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 EMILIA ROMAGNA AZIENDA USL ROMAGNA OSPEDALE “MAURIZIO BUFALINI” CESENA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 EMILIA ROMAGNA AZIENDA USL ROMAGNA OSPEDALE “MORGAGNI-PIERANTONI” FORLI’
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 EMILIA ROMAGNA AZIENDA USL ROMAGNA OSPEDALE “MORGAGNI-PIERANTONI” FORLI’
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 EMILIA ROMAGNA AZIENDA USL ROMAGNA OSPEDALE “SANTA MARIA DELLE CROCI” RAVENNA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 EMILIA ROMAGNA AZIENDA USL ROMAGNA OSPEDALE “SANTA MARIA DELLE CROCI” RAVENNA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 EMILIA ROMAGNA BOLOGNA OSPEDALE MAGGIORE “C.A. PIZZARDI”
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 EMILIA ROMAGNA FERRARA OSPEDALE DEL DELTA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 EMILIA ROMAGNA FERRARA STABILIMENTO OSPEDALIERO ” SS. ANNUNZIATA” CENTO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 EMILIA ROMAGNA MODENA NUOVO OSPEDALE CIVILE DI SASSUOLO S.P.A.
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 EMILIA ROMAGNA MODENA OSPEDALE “B. RAMAZZINI” CARPI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 EMILIA ROMAGNA MODENA OSPEDALE PAVULLO NEL FRIGNANO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 EMILIA ROMAGNA MODENA OSPEDALE “SANTA MARIA BIANCA” MIRANDOLA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 EMILIA ROMAGNA MODENA OSPEDALE VIGNOLA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 FRIULI VENEZIA GIULIA ALTO FRIULI – COLLINARE – MEDIO FRIULI OSPEDALE ‘SANT`ANTONIO’
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 FRIULI VENEZIA GIULIA AZ. OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI UDINE AZIENDA OSP.-UN. – SEDE DI UDINE
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 FRIULI VENEZIA GIULIA AZ.OSP.UNIV. OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE AZ.OSP.UNIV. OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 FRIULI VENEZIA GIULIA BASSA FRIULANA – ISONTINA OSPEDALE DI GORIZIA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 FRIULI VENEZIA GIULIA BASSA FRIULANA – ISONTINA OSPEDALE DI MONFALCONE
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 FRIULI VENEZIA GIULIA FRIULI OCCIDENTALE P.O. S.M.A. DI PORDENONE SEDE PORDENONE
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 FRIULI VENEZIA GIULIA ISTITUTO PER L`INFANZIA – BURLO GAROFOLO I.R.C.C.S. BURLO GAROFOLO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LAZIO CAMPUS BIOMEDICO POLICL. UNIV. CAMPUS BIO MEDICO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LAZIO FROSINONE OSPEDALE F. SPAZIANI FROSINONE
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LAZIO LATINA OSPEDALE SANTA MARIA GORETTI LATINA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LAZIO OSPEDALE SPALLANZANI INMI ‘L.SPALLANZANI’ – IRCCS
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LAZIO POLICLINICO AGOSTINO GEMELLI COMPLESSO INTEGRATO COLUMBUS (C.I.C.)
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LAZIO POLICLINICO AGOSTINO GEMELLI POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LAZIO POLICLINICO S. ANDREA AZIENDA OSPEDALIERA SANT`ANDREA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LAZIO POLICLINICO TOR-VERGATA AZ. OSP. UNIV. POLICLINICO TOR VERGATA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LAZIO POLICLINICO UMBERTO PRIMO POLICLINICO UMBERTO I
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LAZIO RIETI PRESIDIO S.CAMILLO DE LELLIS DI RIETI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LAZIO RM/F OSPEDALE SAN PAOLO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LAZIO RM/G 0SPEDALE CIVILE CONIUGI BERNARDINI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LAZIO RM/H OSPEDALE DEI CASTELLI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LAZIO VITERBO OSPEDALE DI BELCOLLE
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LIGURIA IMPERIESE STABILIMENTO OSPEDALIERO DI IMPERIA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LIGURIA IMPERIESE STABILIMENTO OSPEDALIERO DI SANREMO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LIGURIA IRCCS AOU S.MARTINO – IST IRCCS AOU S.MARTINO – IST
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LIGURIA SAVONESE OSPEDALE SAN PAOLO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LIGURIA SPEZZINO OSPEDALE SANT`ANDREA LA SPEZIA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. “BOLOGNINI” – SERIATE OSPEDALE BOLOGNINI – SERIATE
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. “BOLOGNINI” – SERIATE OSPEDALE BOLOGNINI – SERIATE
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. “BOLOGNINI” – SERIATE OSPEDALE BOLOGNINI – SERIATE
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. “BOLOGNINI” – SERIATE OSPEDALE BOLOGNINI – SERIATE
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. “BOLOGNINI” – SERIATE OSPEDALE BOLOGNINI – SERIATE
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. “BOLOGNINI” – SERIATE OSPEDALE BOLOGNINI – SERIATE
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. “BOLOGNINI” – SERIATE OSPEDALE M. O. ANTONIO LOCATELLI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. “BOLOGNINI” – SERIATE OSPEDALE M. O. ANTONIO LOCATELLI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. “BOLOGNINI” – SERIATE OSPEDALE M. O. ANTONIO LOCATELLI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. “BOLOGNINI” – SERIATE OSPEDALE M. O. ANTONIO LOCATELLI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. “BOLOGNINI” – SERIATE OSPEDALE M. O. ANTONIO LOCATELLI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. “BOLOGNINI” – SERIATE OSPEDALE M. O. ANTONIO LOCATELLI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. “BOLOGNINI” – SERIATE OSPEDALE M. O. ANTONIO LOCATELLI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. “BOLOGNINI” – SERIATE OSPEDALE PESENTI FENAROLI – ALZANO L.
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. “BOLOGNINI” – SERIATE OSPEDALE PESENTI FENAROLI – ALZANO L.
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. “BOLOGNINI” – SERIATE OSPEDALE PESENTI FENAROLI – ALZANO L.
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. “BOLOGNINI” – SERIATE OSPEDALE PESENTI FENAROLI – ALZANO L.
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. “BOLOGNINI” – SERIATE OSPEDALE PESENTI FENAROLI – ALZANO L.
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. “BOLOGNINI” – SERIATE OSPEDALE PESENTI FENAROLI – ALZANO L.
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. “BOLOGNINI” – SERIATE OSPEDALE SS.CAPITANIO E GEROSA – LOVERE
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. “BOLOGNINI” – SERIATE OSPEDALE SS.CAPITANIO E GEROSA – LOVERE
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. “BOLOGNINI” – SERIATE OSPEDALE SS.CAPITANIO E GEROSA – LOVERE
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. “BOLOGNINI” – SERIATE OSPEDALE SS.CAPITANIO E GEROSA – LOVERE
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. “BOLOGNINI” – SERIATE OSPEDALE SS.CAPITANIO E GEROSA – LOVERE
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. “BOLOGNINI” – SERIATE OSPEDALE SS.CAPITANIO E GEROSA – LOVERE
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. “CARLO POMA” – MANTOVA PRESIDIO OSPEDALIERO “C. POMA” – MANTOVA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. “CARLO POMA” – MANTOVA PRESIDIO OSPEDALIERO “C. POMA” – MANTOVA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. “CARLO POMA” – MANTOVA PRESIDIO OSPEDALIERO “C. POMA” – MANTOVA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. DELLA PROVINCIA DI LECCO OSPEDALE DI CIRCOLO “A. MANZONI” – LECCO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. DELLA PROVINCIA DI LECCO OSPEDALE DI CIRCOLO “A. MANZONI” – LECCO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. DELLA PROVINCIA DI LECCO OSPEDALE DI CIRCOLO “A. MANZONI” – LECCO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. DELLA PROVINCIA DI LODI OSPEDALE DELMATI – SANT’ANGELO LODIG.
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. DELLA PROVINCIA DI LODI OSPEDALE DELMATI – SANT’ANGELO LODIG.
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. DELLA PROVINCIA DI LODI OSPEDALE DELMATI – SANT’ANGELO LODIG.
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI – CREMONA ISTITUTI OSPITALIERI – CREMONA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI – CREMONA ISTITUTI OSPITALIERI – CREMONA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI – CREMONA ISTITUTI OSPITALIERI – CREMONA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. “LUIGI SACCO” – MILANO OSPEDALE L. SACCO – MILANO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. “LUIGI SACCO” – MILANO OSPEDALE L. SACCO – MILANO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. “LUIGI SACCO” – MILANO OSPEDALE L. SACCO – MILANO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. OSP.CIRC. FONDAZIONE MACCHI-VARESE OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. OSP.CIRC. FONDAZIONE MACCHI-VARESE OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. OSP.CIRC. FONDAZIONE MACCHI-VARESE OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. OSPEDALE CIVILE – LEGNANO OSPEDALE DI LEGNANO E CUGGIONO-LEGNANO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. OSPEDALE CIVILE – LEGNANO OSPEDALE DI LEGNANO E CUGGIONO-LEGNANO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. OSPEDALE CIVILE – LEGNANO OSPEDALE DI LEGNANO E CUGGIONO-LEGNANO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO – BUSTO ARSIZIO OSPEDALE DI CIRCOLO – BUSTO ARSIZIO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO – BUSTO ARSIZIO OSPEDALE DI CIRCOLO – BUSTO ARSIZIO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO – BUSTO ARSIZIO OSPEDALE DI CIRCOLO – BUSTO ARSIZIO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO – MELEGNANO OSPEDALE DI CIRCOLO PREDABISSI-MELEGNANO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO – MELEGNANO OSPEDALE DI CIRCOLO PREDABISSI-MELEGNANO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO – MELEGNANO OSPEDALE DI CIRCOLO PREDABISSI-MELEGNANO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO – MELEGNANO OSPEDALE DI CIRCOLO PREDABISSI-MELEGNANO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO – MELEGNANO OSPEDALE DI CIRCOLO PREDABISSI-MELEGNANO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. OSPEDALE MAGGIORE – CREMA OSPEDALE MAGGIORE – CREMA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. OSPEDALE MAGGIORE – CREMA OSPEDALE MAGGIORE – CREMA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. OSPEDALE MAGGIORE – CREMA OSPEDALE MAGGIORE – CREMA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. OSPEDALE MAGGIORE – CREMA OSPEDALE MAGGIORE – CREMA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. OSPEDALE MAGGIORE – CREMA OSPEDALE MAGGIORE – CREMA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. OSPEDALE MAGGIORE – CREMA OSPEDALE MAGGIORE – CREMA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. OSPEDALE MAGGIORE – CREMA OSPEDALE S. MARTA – RIVOLTA D’ADDA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. OSPEDALE MAGGIORE – CREMA OSPEDALE S. MARTA – RIVOLTA D’ADDA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. OSPEDALE MAGGIORE – CREMA OSPEDALE S. MARTA – RIVOLTA D’ADDA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. OSPEDALE MAGGIORE – CREMA OSPEDALE S. MARTA – RIVOLTA D’ADDA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. OSPEDALE MAGGIORE – CREMA OSPEDALE S. MARTA – RIVOLTA D’ADDA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. OSPEDALE MAGGIORE – CREMA OSPEDALE S. MARTA – RIVOLTA D’ADDA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. “OSP.NIGUARDA CA’GRANDA”-MILANO OSPEDALE CA’ GRANDA-NIGUARDA – MILANO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. “OSP.NIGUARDA CA’GRANDA”-MILANO OSPEDALE CA’ GRANDA-NIGUARDA – MILANO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. “OSP.NIGUARDA CA’GRANDA”-MILANO OSPEDALE CA’ GRANDA-NIGUARDA – MILANO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. PAPA GIOVANNI XXIII-BERGAMO OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. PAPA GIOVANNI XXIII-BERGAMO OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. PAPA GIOVANNI XXIII-BERGAMO OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. “SAN PAOLO” – MILANO OSPEDALE S. PAOLO – MILANO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. “SAN PAOLO” – MILANO OSPEDALE S. PAOLO – MILANO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. “SAN PAOLO” – MILANO OSPEDALE S. PAOLO – MILANO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. S.ANNA – COMO OSPEDALE S. ANNA – COMO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. S.ANNA – COMO OSPEDALE S. ANNA – COMO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. S.ANNA – COMO OSPEDALE S. ANNA – COMO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. “S.CARLO BORROMEO” – MILANO OSPEDALE S. CARLO BORROMEO – MILANO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. “S.CARLO BORROMEO” – MILANO OSPEDALE S. CARLO BORROMEO – MILANO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. “S.CARLO BORROMEO” – MILANO OSPEDALE S. CARLO BORROMEO – MILANO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. “S.GERARDO” – MONZA OSPEDALE S.GERARDO – MONZA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. “S.GERARDO” – MONZA OSPEDALE S.GERARDO – MONZA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. “S.GERARDO” – MONZA OSPEDALE S.GERARDO – MONZA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. SPEDALI CIVILI – BRESCIA PRES.OSPEDAL.SPEDALI CIVILI BRESCIA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. SPEDALI CIVILI – BRESCIA PRES.OSPEDAL.SPEDALI CIVILI BRESCIA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. SPEDALI CIVILI – BRESCIA PRES.OSPEDAL.SPEDALI CIVILI BRESCIA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. VALTELLINA E VALCHIAVENNA OSPEDALE CIVILE – SONDRIO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. VALTELLINA E VALCHIAVENNA OSPEDALE CIVILE – SONDRIO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. VALTELLINA E VALCHIAVENNA OSPEDALE CIVILE – SONDRIO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. VALTELLINA E VALCHIAVENNA OSPEDALE CIVILE – SONDRIO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. VALTELLINA E VALCHIAVENNA OSPEDALE CIVILE – SONDRIO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. VALTELLINA E VALCHIAVENNA OSPEDALE CIVILE – SONDRIO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. VALTELLINA E VALCHIAVENNA OSPEDALE MORELLI – SONDALO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. VALTELLINA E VALCHIAVENNA OSPEDALE MORELLI – SONDALO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. VALTELLINA E VALCHIAVENNA OSPEDALE MORELLI – SONDALO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. VALTELLINA E VALCHIAVENNA OSPEDALE MORELLI – SONDALO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. VALTELLINA E VALCHIAVENNA OSPEDALE MORELLI – SONDALO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA A.O. VALTELLINA E VALCHIAVENNA OSPEDALE MORELLI – SONDALO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA FONDAZ. IRCCS CA’ GRANDA  – OSPEDALE MAGGIORE FONDAZ.IRCCS CA’ GRANDA – OSPEDALE MAGGI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA FONDAZ. IRCCS CA’ GRANDA  – OSPEDALE MAGGIORE FONDAZ.IRCCS CA’ GRANDA – OSPEDALE MAGGI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA FONDAZ. IRCCS CA’ GRANDA  – OSPEDALE MAGGIORE FONDAZ.IRCCS CA’ GRANDA – OSPEDALE MAGGI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO S. MATTEO – PAVIA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO S. MATTEO – PAVIA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO S. MATTEO – PAVIA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO S. MATTEO – PAVIA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO S. MATTEO – PAVIA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO S. MATTEO – PAVIA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA FOND.IRCCS “ISTIT.NAZ.LE TUMORI”MILANO FOND.IRCCS “ISTIT.NAZ.LE TUMORI”MILANO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA FOND.IRCCS “ISTIT.NAZ.LE TUMORI”MILANO FOND.IRCCS “ISTIT.NAZ.LE TUMORI”MILANO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA FOND.IRCCS “ISTIT.NAZ.LE TUMORI”MILANO FOND.IRCCS “ISTIT.NAZ.LE TUMORI”MILANO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA FOND.IRCCS “ISTIT.NAZ.LE TUMORI”MILANO FOND.IRCCS “ISTIT.NAZ.LE TUMORI”MILANO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA FOND.IRCCS “ISTIT.NAZ.LE TUMORI”MILANO FOND.IRCCS “ISTIT.NAZ.LE TUMORI”MILANO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA FOND.IRCCS “ISTIT.NAZ.LE TUMORI”MILANO FOND.IRCCS “ISTIT.NAZ.LE TUMORI”MILANO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA IRCCS    S. RAFFAELE – MILANO IRCCS S. RAFFAELE – MILANO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA IRCCS    S. RAFFAELE – MILANO IRCCS S. RAFFAELE – MILANO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA IRCCS    S. RAFFAELE – MILANO IRCCS S. RAFFAELE – MILANO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA IST. CLIN. HUMANITAS – ROZZANO IST. CLIN. HUMANITAS – ROZZANO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA IST. CLIN. HUMANITAS – ROZZANO IST. CLIN. HUMANITAS – ROZZANO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 LOMBARDIA IST. CLIN. HUMANITAS – ROZZANO IST. CLIN. HUMANITAS – ROZZANO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 MARCHE A.O. OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD OSPEDALE SAN SALVATORE – PESARO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 MARCHE A.O. OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD OSPEDALE SAN SALVATORE – PESARO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 MARCHE A.O.U.OSPEDALI RIUNITI – ANCONA PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I°
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 MARCHE ASUR OSP. S.MARIA DELLA MISERICORDIA – URBINO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 MARCHE ASUR OSPEDALE CARLO URBANI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 MARCHE ASUR OSPEDALE CIVILE ‘E.PROFILI’ – FABRIANO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 MARCHE ASUR OSPEDALE DI FERMO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 MARCHE ASUR OSPEDALE GENERALE DI ZONA – CIVITANOVA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 MARCHE ASUR OSPEDALE GENERALE PROVINCIALE – MACERATA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 MARCHE ASUR OSPEDALE GENERALE PROVINCIALE – MACERATA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 MARCHE ASUR OSPEDALE S.MARIA DELLA PIETA’ – CAMERINO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 MARCHE ASUR P.O. ZT12 MADONNA DEL SOCCORSO – S.BENED
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 MARCHE ASUR PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO ZT13
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 MARCHE ASUR PRESIDIO OSPEDALIERO ZT4 – SENIGALLIA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 MARCHE INRCA MARCHE OSPEDALE INRCA – ANCONA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 MARCHE INRCA MARCHE OSPEDALE INRCA – ANCONA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 MOLISE ASREM PRESIDIO OSPEDALIERO ‘A.CARDARELLI’
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PIEMONTE AOU CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO OSP. INFANT. REGINA MARGHERITA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PIEMONTE AOU CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO OSP.S. GIOV.BATTISTA MOLINETTE
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PIEMONTE AOU CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO OSP.S. GIOV.BATTISTA MOLINETTE
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PIEMONTE AT PRESIDIO OSP. CARDINAL G. MASSAIA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PIEMONTE AZ. OSPEDAL. S. CROCE E CARLE AZ. OSPEDAL. S. CROCE E CARLE
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PIEMONTE AZ. SS.ANTONIO E BIAGIO E C.ARRIGO OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PIEMONTE AZIENDA OSPED. NOVARA E GALLIATE OSP. MAGGIORE DELLA CARITA’
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PIEMONTE BI OSP.DEGLI INFERMI DI BIELLA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PIEMONTE TO2 OSPEDALE AMEDEO DI SAVOIA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PIEMONTE VC OSPEDALE SANT’ANDREA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PIEMONTE VCO STABILIMENTO OSPEDALIERO CASTELLI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PROV. AUTON. BOLZANO AZIENDA SANITARIA DELLA P.A. DI BOLZANO OSPEDALE CENTRALE DI BOLZANO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PROV. AUTON. TRENTO TRENTO PRESIDIO OSPEDALIERO S.CHIARA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PROV. AUTON. TRENTO TRENTO PRESIDIO OSPEDALIERO S.CHIARA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PROV. AUTON. TRENTO TRENTO PRESIDIO OSPEDALIERO S.MARIA DEL CARMINE
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PROV. AUTON. TRENTO TRENTO PRESIDIO OSPEDALIERO S.MARIA DEL CARMINE
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA AZIENDA-USL BA ENTE ECCL.OSP.GEN.REG.’MIULLI’
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA AZIENDA-USL BA ENTE ECCL.OSP.GEN.REG.’MIULLI’
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA AZIENDA-USL BA ENTE ECCL.OSP.GEN.REG.’MIULLI’
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA AZIENDA-USL BA ENTE ECCL.OSP.GEN.REG.’MIULLI’
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA AZIENDA-USL BA ENTE ECCL.OSP.GEN.REG.’MIULLI’
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA AZIENDA-USL BA ENTE ECCL.OSP.GEN.REG.’MIULLI’
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA AZIENDA-USL BA OSPEDALE DI ALTAMURA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA AZIENDA-USL BA OSPEDALE DI ALTAMURA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA AZIENDA-USL BA OSPEDALE DI ALTAMURA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA AZIENDA-USL BA OSPEDALE DI VENERE BARI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA AZIENDA-USL BA OSPEDALE FALLACARA TRIGGIANO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA AZIENDA-USL BA OSPEDALE PUTIGNANO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA AZIENDA-USL BA OSPEDALE PUTIGNANO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA AZIENDA-USL BA OSPEDALE S. PAOLO BARI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA AZIENDA-USL BA OSPEDALE S. PAOLO BARI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA AZIENDA-USL BA OSPEDALE S. PAOLO BARI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA AZIENDA-USL BAT OSPEDALE BARLETTA – ‘MONS. R. DIMICCOLI’
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA AZIENDA-USL BAT OSPEDALE BARLETTA – ‘MONS. R. DIMICCOLI’
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA AZIENDA-USL BAT OSPEDALE BISCEGLIE
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA AZIENDA-USL BAT OSPEDALE BISCEGLIE
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA AZIENDA-USL BAT OSPEDALE BISCEGLIE
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA AZIENDA-USL BR OSPEDALE OSTUNI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA AZIENDA-USL BR OSPEDALE OSTUNI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA AZIENDA-USL BR OSPEDALE PERRINO BRINDISI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA AZIENDA-USL BR OSPEDALE PERRINO BRINDISI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA AZIENDA-USL BR OSPEDALE PERRINO BRINDISI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA AZIENDA-USL BR OSPEDALE PERRINO BRINDISI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA AZIENDA-USL FG OSPEDALE CERIGNOLA ‘G.TATARELLA’
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA AZIENDA-USL FG OSPEDALE CERIGNOLA ‘G.TATARELLA’
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA AZIENDA-USL FG OSPEDALE S. SEVERO T. MASELLI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA AZIENDA-USL FG OSPEDALE S. SEVERO T. MASELLI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA AZIENDA-USL FG OSPEDALE S. SEVERO T. MASELLI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA AZIENDA-USL LE OSPEDALE GALATINA -‘CATERINA NOVELLA’
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA AZIENDA-USL LE OSPEDALE GALATINA -‘CATERINA NOVELLA’
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA AZIENDA-USL LE OSPEDALE VITO FAZZI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA AZIENDA-USL LE OSPEDALE VITO FAZZI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA AZIENDA-USL LE OSPEDALE VITO FAZZI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA AZIENDA-USL LE OSPEDALE VITO FAZZI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA AZIENDA-USL TA OSPEDALE CASTELLANETA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA AZIENDA-USL TA OSPEDALE GROTTAGLIE
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA AZIENDA-USL TA OSPEDALE MANDURIA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA AZIENDA-USL TA OSPEDALE MANDURIA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA AZIENDA-USL TA OSPEDALE MARTINA FRANCA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA AZIENDA-USL TA OSPEDALE TARANTO -SS. ANNUNZIATA/MOSCATI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA AZIENDA-USL TA OSPEDALE TARANTO -SS. ANNUNZIATA/MOSCATI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA AZIENDA-USL TA OSPEDALE TARANTO -SS. ANNUNZIATA/MOSCATI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA AZIENDA-USL TA OSPEDALE TARANTO -SS. ANNUNZIATA/MOSCATI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA OSPEDALE CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA OSPEDALE CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA OSPEDALE CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA OSPEDALE CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA OSPEDALE CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA OSPEDALE CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA OSPEDALE CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA OSPEDALE CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO CONSORZIALE POLICLINICO BARI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO CONSORZIALE POLICLINICO BARI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO CONSORZIALE POLICLINICO BARI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO CONSORZIALE POLICLINICO BARI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO CONSORZIALE POLICLINICO BARI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO OSPEDALE GIOVANNI XXIII
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO OSPEDALE GIOVANNI XXIII
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO OSPEDALE GIOVANNI XXIII
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA AO UNIV. ‘OO RR FOGGIA’
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 PUGLIA OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA AO UNIV. ‘OO RR FOGGIA’
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 SARDEGNA CAGLIARI P.O. SS. TRINITA’
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 SARDEGNA NUORO P.O. SAN FRANCESCO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 SARDEGNA SASSARI OSPEDALE CIVILE SASSARI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 SICILIA A.O. UNIV. RODOLICO E V.EMANUELE CATANIA P.O. San Marco
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 SICILIA A.O.RIL.NAZ.CIV DI CRISTINA BENEFRATELLI OSPEDALE CIVICO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 SICILIA AZ.OSP. DI RILIEVO NAZIONALE GARIBALDI NUOVO OSPEDALE GARIBALDI – NESIMA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 SICILIA AZ.OSP. DI RILIEVO NAZIONALE GARIBALDI OSPEDALE GARIBALDI – CENTRO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 SICILIA AZ.OSP. OSP.RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO P.O. V. CERVELLO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 SICILIA AZ.OSP. OSP.RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO P.O. V. CERVELLO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 SICILIA AZ.OSP. PER L’EMERGENZA CANNIZZARO A.O. PER L’EMERGENZA CANNIZZARO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 SICILIA AZ.OSP. PER L’EMERGENZA CANNIZZARO A.O. PER L’EMERGENZA CANNIZZARO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 SICILIA AZ.OSP. PER L’EMERGENZA CANNIZZARO A.O. PER L’EMERGENZA CANNIZZARO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 SICILIA AZ.OSP. UNIV. G.MARTINO DI MESSINA AZIENDA OSP. UNIV. G. MARTINO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 SICILIA AZ.OSP. UNIV. G.MARTINO DI MESSINA AZIENDA OSP. UNIV. G. MARTINO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 SICILIA AZ.SANITARIA PROV. DI AGRIGENTO P.O. F.LLI PARLAPIANO – RIBERA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 SICILIA AZ.SANITARIA PROV. DI AGRIGENTO P.O. GIOVANNI PAOLO II
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 SICILIA AZ.SANITARIA PROV. DI AGRIGENTO P.O. S. GIOVANNI DI DIO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 SICILIA AZ.SANITARIA PROV. DI CALTANISSETTA P.O. SANT’ELIA (EX AO)
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 SICILIA AZ.SANITARIA PROV. DI CALTANISSETTA P.O. VITTORIO EMANUELE (EX AO)
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 SICILIA AZ.SANITARIA PROV. DI CALTANISSETTA P.O. VITTORIO EMANUELE (EX AO)
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 SICILIA AZ.SANITARIA PROV. DI CATANIA P.O. MARIA SS.ADDOLORATA BIANCAVILLA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 SICILIA AZ.SANITARIA PROV. DI CATANIA P.O. MARIA SS.ADDOLORATA BIANCAVILLA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 SICILIA AZ.SANITARIA PROV. DI CATANIA P.O. MARIA SS.ADDOLORATA BIANCAVILLA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 SICILIA AZ.SANITARIA PROV. DI CATANIA P.O. S. MARTA E S. VENERA ACIREALE
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 SICILIA AZ.SANITARIA PROV. DI PALERMO P.O. CIVICO PARTINICO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 SICILIA AZ.SANITARIA PROV. DI PALERMO P.O. S. CIMINO TERMINI IMERESE
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 SICILIA AZ.SANITARIA PROV. DI PALERMO P.O. S. CIMINO TERMINI IMERESE
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 SICILIA AZ.SANITARIA PROV. DI RAGUSA OSPEDALE ‘ CIVILE MARIA PATERNO’ AREZZO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 SICILIA AZ.SANITARIA PROV. DI SIRACUSA P.O. UMBERTO I (EX A.O.)
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 SICILIA AZ.SANITARIA PROV. DI TRAPANI P.O.PAOLO BORSELLINO EX S.BIAGIO-MARSALA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 SICILIA AZ.SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA P. O. ‘UMBERTO I’
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 TOSCANA AREZZO OSPEDALE AREA ARETINA NORD
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 TOSCANA AZIENDA OSPEDALIERA PISANA AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 TOSCANA AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 TOSCANA CAREGGI AZ. OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA CAREGGI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 TOSCANA EMPOLI OSPEDALE S. GIUSEPPE
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 TOSCANA EMPOLI OSPEDALE S. GIUSEPPE
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 TOSCANA EMPOLI OSPEDALE S. GIUSEPPE
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 TOSCANA FIRENZE OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 TOSCANA FIRENZE OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 TOSCANA FIRENZE OSPEDALE SANTA MARIA NUOVA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 TOSCANA FIRENZE OSPEDALE SERRISTORI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 TOSCANA FIRENZE OSPEDALE S.M.ANNUNZIATA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 TOSCANA FIRENZE OSPEDALE S.M.ANNUNZIATA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 TOSCANA GROSSETO OSPEDALE DELLA MISERICORDIA GROSSETO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 TOSCANA LIVORNO OSPEDALE CECINA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 TOSCANA LIVORNO OSPEDALE LIVORNO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 TOSCANA LIVORNO OSPEDALE LIVORNO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 TOSCANA LUCCA PRESIDIO OSPEDALIERO PIANA DI LUCCA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 TOSCANA LUCCA PRESIDIO OSPEDALIERO PIANA DI LUCCA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 TOSCANA MASSA CARRARA NUOVO OSPEDALE APUANO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 TOSCANA MASSA CARRARA NUOVO OSPEDALE APUANO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 TOSCANA PISA P.O. F. LOTTI STABILIMENTO DI PONTEDERA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 TOSCANA PISTOIA OSPEDALE DELLA VALDINIEVOLE
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 TOSCANA PISTOIA OSPEDALE PACINI DI SAN MARCELLO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 TOSCANA PISTOIA OSPEDALE SAN JACOPO DI PISTOIA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 TOSCANA PISTOIA OSPEDALE SAN JACOPO DI PISTOIA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 TOSCANA PISTOIA OSPEDALE SAN JACOPO DI PISTOIA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 TOSCANA PRATO OSPEDALE MISERICORDIA E DOLCE
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 TOSCANA PRATO OSPEDALE MISERICORDIA E DOLCE
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 TOSCANA PRATO OSPEDALE MISERICORDIA E DOLCE
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 TOSCANA PRATO OSPEDALE MISERICORDIA E DOLCE
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 TOSCANA VERSILIA OSPEDALE VERSILIA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 UMBRIA AUSL UMBRIA 1 OSPEDALE DI CITTA` DI CASTELLO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 UMBRIA AUSL UMBRIA 2 OSPEDALE CIVILE SAN MATTEO DEGLI INFERMI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 UMBRIA AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 UMBRIA AZIENDA OSPEDALIERA ‘S. MARIA’ – TERNI AZIENDA OSPEDALIERA ‘S. MARIA’ – TERNI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 VALLE D’AOSTA AOSTA OSPEDALE REGIONALE UMBERTO PARINI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 VALLE D’AOSTA AOSTA OSPEDALE REGIONALE UMBERTO PARINI
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 VENETO AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 VENETO AZ.OSP.UNIV. INTEGRATA DI VERONA OSPEDALE CIVILE MAGGIORE
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 VENETO AZ.OSP.UNIV. INTEGRATA DI VERONA OSPEDALE POLICLINICO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 VENETO BELLUNO OSPEDALE S. MARTINO BELLUNO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 VENETO CITTADELLA PRESIDIO OSPEDALIERO DI CITTADELLA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 VENETO PIEVE DI SOLIGO PRESIDIO OSPEDALIERO DI VITTORIO VENETO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 VENETO PIEVE DI SOLIGO PRESIDIO OSPEDALIERO DI VITTORIO VENETO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 VENETO ROVIGO P.O. DI ROVIGO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 VENETO S. DONA` DI PIAVE PRESIDIO OSPEDALIERO DI JESOLO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 VENETO THIENE OSPEDALE ALTO VICENTINO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 VENETO TREVISO OSPEDALE CA’ FONCELLO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 VENETO VENEZIANA OSPEDALE DELL’ANGELO
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 VENETO VERONA PRESIDIO OSP. MARZANA
ANTICORPI MONOCLONALI COVID-19 VENETO VICENZA PRES. OSPED. VICENZA

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