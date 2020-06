Rocco Casalino festeggia il 2 Giugno spassandosela al mare. Ecco la foto di Dagospia

Rocco Casalino si gode la Festa della Repubblica del 2 giugno al mare. L’ex Grande Fratello è portavoce del premier, Giuseppe Conte. Ed è stato pizzicato a Fregene da Dagospia. Così come testimonia una fotografia pubblicata sul sito di Roberto D’Agostino. “Casalino on the beach”, titola Dago. Che poi aggiunge: «Dura la vita del portavoce di Conte. Rocco è scappato dalle celebrazioni istituzionali del 2 giugno e onora le festa della Repubblica sulla spiaggia di Fregene». Rilassato e in maglietta e con dei calici davanti a lui.

Casalino e un’altra foto di Dagospia

Altro scoop di Dagospia. Quando è iniziata la Fase 2 aveva beccato Casalino privo di guanti e mascherina. Casalino, aveva scritto allora sempre Dagospia, «anticipa la fase 2 e la stagione del secchiello e della paletta passeggiando in bermuda (look istituzionale, of course) per la centralissima via Condotti con il cagnolino al guinzaglio». L’ex gieffino passeggiava in abbigliamento estivo con il cane al guinzaglio e lo smartphone tra le mani. «Un’ora segnata dal destino a 5 stelle batte nel cielo della nostra patria. Trullallero, trullalà», aveva ironizzato il sito fondato e diretto da Roberto D’Agostino.

Rocco Casalino, quanto guadagna

Ma quanto guadagna il portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte? Per quanto si sa, scrive Termometro Politico, in base ai compensi dei collaboratori resi noti da Palazzo Chigi, Rocco Casalino percepisce 169.556,86 euro all’anno. Per precisione, il portavoce del Presidente del Consiglio ha uno stipendio base di 91.696,86 euro. A cui bisogna aggiungere 59.500 euro di emolumenti accessori e 18.360 euro di indennità. A conti fatti, quindi, Casalino prende più non solo di un semplice parlamentare, deputato o senatore che sia, ma anche dello stesso Conte.

Il video graffiante di Montesano

Casalino è finito spesso sott’accusa per gli errori comunicativi di Conte. Tanto da diventare un caso. Il web si è spesso scatenato con battute al vetriolo. Enrico Montesano ha fatto impazzire di risate il web con un video. Ironico e graffiante. Montesano ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un video dal titolo “Telefonata tra Conte Dudù di Palazzo Chigi e il marchese Roccocò di Casadino”.