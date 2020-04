Questa classe dirigente è irresponsabile, soffia sul fuoco con provvedimenti assurdi e non si rende conto che la protesta popolare divampa: si trasformerà in tensioni sociali complicate da placare.

I provvedimenti di Conte hanno acceso a mille la rabbia di chi vuole lavorare. Non una sola parola di stop alle tasse e proroghe all’infinito per interi settori che non incassano soldi da troppo tempo. E se riduci la gente alla fame, poi non lamentarti della reazione.

Le categorie sono esasperate

Chissà se il presidente del Consiglio, oltre a riguardarsi le proprie apparizioni su Facebook e commentare “sono andato bene” con Rocco Casalino, riesce a dare uno sguardo ai video altrui. Che ormai la rete sforna ogni secondo. L’esasperazione delle categorie sta diventando ingestibile.