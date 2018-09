Pensioni, tutte le novità. Salvini rilancia sulla “quota 100”

di Redazione

I lavoratori che in passato hanno prestato servizio militare possono riscattarlo gratuitamente al fine di maturare prima i requisiti della pensione. Un riscatto che avviene su iniziativa dell’interessato tramite apposita domanda all’Inps affinché questo accrediti i contributi figurativi utili ai fini pensionistici.

Tuttavia ci sono delle situazioni – avverte il sito money.it – “in cui il riscatto del servizio militare non è così conveniente come sembra: stiamo parlando ad esempio di coloro che hanno cominciato a maturare contributi da lavoro dopo il 1° gennaio 1996 e che quindi rientrano nel sistema contributivo puro. A questi lavoratori, infatti, sono riconosciute alcune agevolazioni sul fronte pensione. Ad esempio, possono ricorrere alle opzioni contributive della pensione di vecchiaia e di quella anticipata, cosa che però non sarebbe più possibile nel caso in cui si decidesse di riscattare il servizio militare svolto prima dell’entrata in vigore del sistema contributivo”.

Si attendono intanto le mosse del governo sul superamento della legge Fornero: Matteo Salvini, ospite di Porta a Porta, ha rilanciato il tema ed è tornato a promettere “quota 100” con “al massimo 62 anni” di età. Salvini ha spiegato così la necessità della misura, che comporterebbe un costo che varia dai 6 agli 8 miliardi: «Confrontandomi con medie e grandi aziende – ha chiarito – abbiamo calcolato che il diritto alla pensione di un 62enne, faccio una cifra a caso, vale un posto di lavoro e mezzo in più per un giovane. E molti imprenditori mi hanno garantito che se potessero alleggerirsi della manodopera più anziana tornerebbero subito a occupare più giovani. E quindi una parte dei costi verrebbe riassorbita rapidamente dai maggiori contributi versati».

L’Inps ha provato a calcolare che cosa succederebbe se già dal 2019 entrasse in vigore la famosa quota 100 per il pensionamento anticipato e i costi da sostenere risultano più alti di quelli comunicati dal ministro Salvini. Il calcolo è una stima, in quanto dipende da numerosi fattori, ma secondo lo studio i costi sarebbero tra i 4 e i 14 miliardi di euro all’anno.