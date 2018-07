Segregata per aver detto no alle nozze combinate. L’ira della Meloni: la sharia non passerà

di Ginevra Sorrentino

Non c’è niente da fare: l’inaccettabile tradizione delle nozze combinate che vige in molte aree del mondo, è ormai una realtà d’importazione in casa nostra, votata all’accoglienza coatta di chi, non solo non vuole integrarsi, ma rifiuta anche di rinunciare a tradizioni e riti inattuabili e non trapiantabili sul nostro terreno culturale incistando quella che è una vera e propria piaga femminile e sociale che quando non uccide, stravolge. L’ultimo caso di cronaca, rilanciato con un post su Facebook dalla presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, torna a puntare i riflettori su un sommerso inquietante che si afferma nel silenzio quando non degenera in tragedia: e il caso è quello di Brescia, nella lombarda Brescia, dove il rifiuto delle nozze combinate da parte di una giovane pakistana è costato alla protagonista della vicenda segregazione, paura, umiliazione, frustrazione e un trama che difficilmente la ragazza riuscirà a dimenticare…

Nozze combinate: pakistana si ribella. Meloni: no all’oscurantismo

Una realtà con cui, sempre più spesso, siamo chiamati a fare i conti, stavolta a Brescia dove, come scrive nel suo post su Facebook Giorgia Meloni, «dopo il rifiuto a nozze combinate – una ragazza di origine pakistana – è stata segregata in casa dalla propria famiglia con l’accusa di offendere l’Islam vivendo all’occidentale. La sharia non sarà mai legge in Italia e se questi genitori la amano tanto, tornino pure da dove sono venuti. #TolleranzaZero verso chi vuole azzerare secoli di conquiste di civiltà imponendoci la sua cultura. Siete d’accordo?»… E come non esserlo quando, ancora una giovane vittima della famiglia e di un oscurantismo su cui diventa imprescindibile fare luce grida la sua disperata richiesta d’aiuto. Come non essere d’accordo quando vittime sacrificali come Sana, Hina, e come tutte le giovani protagoniste della cronaca recenti ci hanno dimostrato che rifiutare d’indossare il velo come di accettare il marito scelto dalla famiglia per poter vivere, in Italia, secondo i dettami dell’Occidente, può costare la vita.

Hina, Sana e le altre: vittime di un “alibi culturale” che uccide

Un oltraggio per i loro mariti, fratelli e “padri padroni” quel voler cambiare le cose, adeguarsi alla realtà in cui si vive, andare oltre. Una vergogna troppo grande da digerire. E così sono state punite. Sgozzate, accoltellate, massacrate. Tante, troppe: come la giovane Sana Cheema, 25enne di origine pakistana e residente guarda caso, sempre a Brescia, ultima di una tragica serie do vittime, ennesima ragazza uccisa dal padre e dal fratello perché voleva vivere all’occidentale e sposare un italiano. Non un caso isolato, il suo, come abbiamo imparato a capire: molti altri sono i drammi vissuti da ragazze straniere, fino ai tragici casi di Hina e Sanaa, che hanno pagato con la vita il loro desiderio di vivere all’occidentale. Un rischio che poteva uccidere anche quest’ultima 18enne pakistana residente a Brescia che il padre segregava in casa, perché la figlia «offendeva l’Islam vivendo all’occidentale». Vittima di un alibi vigliacco, dfi un’arma a doppio taglio, come quella della «cultura» e della «tradizione» sbandierate a orologeria per giustificare soprusi e traumi inaccettabili. Ma, come scriveva ieri il Giornale postato sul suo profilo Fb dalla Meloni, «guai ad anestetizzarsi alla più strumentale delle retoriche global. Bene quindi ha fatto Il Giornale di Brescia a pubblicare con evidenza la storia di una ragazza pakistana residente a Brescia, ora posta sotto protezione dalla Questura per il timore che il padre possa farle del male dopo che lei ha detto «no» alle nozze combinate». Per una volta, miracolosamente, provare a ribellarsi e dire no, non è costata la vita. Per una volta.