Salvini: «Mi criticano? A me interessa la sicurezza e la dignità degli italiani»

di Ginevra Sorrentino

Sull’emergenza migranti,proprio a ridosso degli ultimi sbarchi di Pozzallo e Reggio Calabria, occhi e dito indice puntati su Matteo Salvini, ma il neo vicepremier, e titolare del dicastero degli Interni, non teme attacchi e detrattori: la svolta è imminente, perché la ricerca di una soluzione al dramma che si procrastina da troppi anni grazie alle politiche dem nefaste sia per i migranti, sia per chi è chiamato ad accogliere, è continua. E così, alle critiche dell’ex titolare del Viminale in quota Pd, Marco Minniti, che del suo successore ha detto: «Un ministro che arriva sulla ruspa non trasferisce un’immagine rassicurante», il leader leghista ha replicato dai suoi profili social postando: «Sarà rassicurante quello che ha fatto il Pd in questi anni…A me interessa ridare sicurezza e dignità agli italiani».Quindi aggiunge: «Da soli sette giorni al governo, sto lavorando per recuperare quasi sette anni di ritardi e di buonismo… Il nostro obiettivo è ridurre gli sbarchi e aumentare le espulsioni, tagliare i costi per il mantenimento dei presunti profughi e i tempi della loro permanenza in Italia, coinvolgendo istituzioni europee e internazionali che fino ad oggi hanno lasciato gli italiani da soli. Sapremo farci ascoltare!».

Iwobi, emergenza migranti? Grazie a Salvini la svolta è imminente

«Sono bastati pochi giorni con Matteo Salvini alla guida del Viminale e già si vede la svolta. Netta. L’Unione europea ha iniziato ad ascoltare l’Italia a differenza delle continue prese in giro della nefasta epoca dei governi Pd. Non serve superman ma serve buonsenso», fa notare in queste ore il senatore Tony Iwobi, responsabile federale Dipartimento Immigrazione della Lega. «Come ha giustamente detto il ministro dell’Interno a Brindisi, gli immigrati regolari sono assolutamente benvenuti, così come chi scappa davvero dalla guerra – prosegue Iwobi –. Ma rimpatriare chi non ha diritto all’asilo e respingere chi arriva e non scappa da nessuna guerra, è un dovere morale e politico. Anche per il bene di chi attraversa il Mediterraneo. Meno partenze vuol dire meno morti in mare». Un’analisi lucida, quella dell’esponente leghista, basata sulla considerazione secondo cui «l’immigrazione regolare deve essere fondata sul lavoro», per questo, in un Paese che da tempo denuncia stime sulla disoccupazione angoscianti, «la sinistra – sottolinea Iwobi – ha illuso migliaia di giovani africani su un futuro in questo Paese che non c’è». Quindi, la conclusione: «Chi contesta Salvini, consapevolmente o meno, difende il business dell’immigrazione, lo sfruttamento del lavoro dei migranti e lascia che il Mar Mediterraneo continui a mietere vittime».

Salvini e la polemica con Malta, tra repliche e contro-repliche

Dichiarazioni che arrivano a stretto giro da quelle rilasciate nelle ultime ore dallo stesso Salvini e che non hanno mancato di sollevare polemiche strumentali e faziose recriminazioni. Del resto, di fronte a demagogismi d’accatto, il neo ministro dell’Interno ha il pregio di parlare chiaro e in modo tutt’altro che perifrastico. E se solo ieri sosteneva che «Certe Ong non fanno volontariato ma affari» e «fungono da taxi», dunque il Codice voluto da Minniti va rivisto perché non consente «di intervenire in maniera efficace», oggi rincara la dose e ri-conferma: «l’Italia è sotto attacco da sud, non da est» e Malta «non può sempre dire no a qualsiasi richiesta d’intervento», e deve accogliere anche nei suoi porti le navi cariche di disperati. Così, come riporta ancora in queste ore, tra gli altri, il sito dell’Ansa, «Matteo Salvini, a Como per portare la solidarietà agli autisti del bus aggrediti da alcuni richiedenti asilo (uno dei quali sarà espulso), attacca tutti, ribadendo la linea dura sui migranti. “Sto studiando e lavorando per chiudere i rubinetti a monte: porte aperte per chi scappa veramente dalla guerra, porte sbarrate per tutti gli altri”». Parole che, inevitabilmente, scatenano la replica de La Valletta che da fonti istituzionali, fa sapere: «Rispettiamo in ogni momento tutti gli obblighi, compresi quelli internazionali». Ma altrettanto immediata è anche la controreplica al governo maltese. «Ci dicano gli amici maltesi, quante navi che trasportavano migranti hanno attraccato nei loro porti nel 2018, quante persone sono sbarcate, quante domande di asilo sono state esaminate e quante accolte». Interrogativi in attesa di risposte.