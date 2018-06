Dalla Sicilia alla Calabria, sbarcati altri 400 migranti. Viminale: non si perda altro tempo

di Bianca Conte

L’emergenza sbarchi continua: ininterrottamente. Una verità che dimostra come e quanto il centrodestra e Salvini, in quanto forza del centrodestra vincente e ora al governo, avessero ragione nel temere nuovi oceanici sbarchi. Puntuale, anche oggi, il dramma si ripresenta nella fattispecie a Pozzallo dove, due navi con migranti soccorsi in mare sono arrivate nel porto del ragusano. A bordo di una prima imbarcazione, la Seefuchs, ci sarebbero 126 stranieri, sulla seconda circa 109. Le due navi sono arrivate nella notte e ora sono in corso le operazioni di sbarco coordinate dalla prefettura. Come si apprende, i migranti verranno inizialmente diretti all’hotspot di Pozzallo da cui verranno però trasferiti secondo un piano già definito. E non è tutto: anche la nave ‘Sea Watch‘ con a bordo migranti soccorsi in mare è arrivata stamattina al porto di Reggio Calabria. Sull’imbarcazione ci sarebbero 232 persone. Ieri era stato indicato il porto di Reggio Calabria per effettuare lo sbarco e le operazioni sono ora in corso.

Migranti, da Pozzallo a Reggio Calabria: sbarcano in centinaia

La macchina dell’accoglienza si è immediatamente messa in k0to, come sempre: controlli, visite, accertamenti e accoglienza.; una macchina dagli ingranaggi oliati ma appesantita dal tanto, troppo lavoro, lasciato solo sulle nostre spalle. Una situazione che gli ultimi esecutivi dem – da Letta a Renzi, da Renzi a Gentiloni – hanno solo contribuito ad aggravare e di cui oggi, disconoscendo incredibilmente responsabilità e mancanze, monitorano e criticano approcci e iniziative – anche solo dialettiche – proposti dal ministro dell’Interno incaricato solo da pochi giorni di risolvere l’annosa e spinosa questione. Tutti alla finestra a guardare e giudicare, stranamente immemori di quanto fatto e peggio ancora non fatto, di quanto inflitto a ospiti e a chi accoglie in anni e anni di governi di centrosinistra in cui il dramma si è incistato fino a rendere endemico il virus del problema irrisolto. Una patologia le cui metastasi penali e civili si sono propagate fino ad attaccare l’operato delle Ong e di tutte le associazioni che, tra falso pietismo e filantropia di facciata, sul business dell’accoglienza coatta continuano ad arricchirsi.

Salvini, migliorare gli accordi per il bene nostro e dei migranti

E allora, come riporta imn queste ore tra gli altri il sito dell’Ansa, «è arrivata nel porto di Reggio Calabria la Sea Watch 3, nave di una Ong tedesca battente bandiera olandese, con a bordo 232 migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Canale di Sicilia. La nave ha stazionato per tre giorni in acque Sar prima che giungesse dall’Italia l’autorizzazione all’approdo in un porto italiano. Solo ieri, dal Viminale, è stato indicato il porto di Reggio Calabria». A bordo 215 uomini, 17 donne, una delle quali incinta, e 29 minori non accompagnati di età compresa tra i 9 ed i 18 anni ed un bambino di 5 anni. Tutti in condizioni definite da chi li ha accolti all’approdo «precarie». E giusto una settimana fa Salvini era a Pozzallo, protagonista di una giro di ricognizione per i nostri porti che non a caso ha previsto la tappa dal valore altamente simbolico di Pozzallo, sede di un hotspot è tra le città siciliane maggiormente coinvolte nei flussi dal Nordafrica. Un luogo nevralgico, non per niente tornato ancora poco fa protagonista dell’ennesimo, disperato approdo in una terra, come quella siciliana, che lo stesso leader della Lega ha definito emblematicamente, «la nostra frontiera». Una delle: nelle ultime ore anche Reggio Calabria è tornata in prima linea. Tutti presidi da tutelare e aiutare in nome del quale pochi giorni fa Salvini ribadiva: «Voglio migliorare gli accordi con i Paesi da cui arrivano migliaia di disperati per il bene nostro e loro!».