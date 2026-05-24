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Bignami stana Conte: stanziati 2 miliardi per il caro carburanti, ma col superbonus 20 miliardi di truffe

Quante famiglie e imprese avremmo potuto difendere in questo momento se non fossero stati dilapidati quei 20 miliardi?

Politica - di Redazione - 24 Maggio 2026 alle 13:35

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“L’Agenzia delle Entrate ha certificato che il 33 per cento delle pratiche presentate per accedere al Superbonus presenta irregolarita’: una pratica su tre. In tutto circa 20 miliardi di euro il totale delle truffe ascrivibili a questa disastrosa misura, che ancora oggi Giuseppe Conte e il M5s in maniera imbarazzante cercano di difendere”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami. Bignami: Conte al ridicolo, ancora difende il superbonus? “Ma il ridicolo diventa rabbia – prosegue Bignami – quando si considera che il governo Meloni per difendere i redditi delle famiglie e gli investimenti delle nostre aziende sta stanziando risorse importanti. Quasi 2 miliardi di euro per cercare di ridurre il peso delle accise, conseguenza della crisi energetica che si e’ aperta con la guerra in Iran. Quante famiglie e imprese avremmo potuto difendere in questo momento se non fossero stati dilapidati quei 20 miliardi? Ecco, ogni qual volta i Cinque Stelle e Giuseppe Conte vorranno difendere il Superbonus rispondano prima a questa domanda”.