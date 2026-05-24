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“Nonna Patria” sventola il tricolore e urla: “Io sono italiana!”. E i “compagni” pro-Pal la insultano ( video)
Foto: Facebook / Fratelli d'Italia, pagina ufficiale

A Milano

“Nonna Patria” sventola il tricolore e urla: “Io sono italiana!”. E i “compagni” pro-Pal la insultano ( video)

Cronaca - di Marta Lima - 24 Maggio 2026 alle 18:53

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“Io sono italiana!”, ha urlato un’anziana signora dal balcone di una strada di Milano mentre sotto i suoi occhi studenti e compagni pro-Pal sfilavano con le bandiere di Gaza. Poi “nonna Patria”, così ribattezzata sui social, ha continuato a sventolare orgogliosamente la bandiera tricolore, sotto lo sguardo dei manifestati pro-Pal. Qualcuno ha inveito contro la donna che – come si vede nel video pubblicato sulla pagina Fb di Fratelli d’Italia – ha risposto per le rime agli improperi. Poi la discussione si è spostata sul web, dove i compagni pro-Pal si sono scatenati in vere e proprie offese all’indirizzo dell’anziana signora.

Nonna Patria, l’anziana donna sventola il tricolore e risponde ai pro-Pal. Il video

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di Marta Lima - 24 Maggio 2026