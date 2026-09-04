Tutto pronto a Bari per la festa del governo: entusiasmo tra la gente, nelle piazze e nei mercati. I numeri dell’evento (fotogallery)

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L'attesa

FdI riempie il porto dopo giorni di mobilitazione nelle piazze e nei mercati del capoluogo pugliese. «Tanta partecipazione, tanti incontri e soprattutto tanta voglia di esserci»

Bari è pronta ad accogliere Giorgia Meloni e le migliaia di persone attese oggi al Terminal Crociere per celebrare i 1.413 giorni del suo esecutivo, diventato il più longevo della storia repubblicana. “Il governo più stabile, l’Italia più forte” è lo slogan scelto da Fratelli d’Italia per una manifestazione che guarda al traguardo raggiunto, ma soprattutto alla seconda parte della legislatura. I varchi apriranno alle 15.30, l’evento comincerà alle 16 e l’intervento del presidente del Consiglio è previsto per le 19.20, su un palco rivolto verso il mare.

Oltre cinquemila accrediti e settanta pullman

I numeri dicono già tutto: oltre cinquemila accrediti, più di settanta pullman prenotati e una capienza che può arrivare a diecimila persone. Dalla Campania sono attesi almeno 1.500 militanti, mentre dodici bus partiranno dal Salento, undici dalla provincia di Barletta-Andria-Trani e altri cinque dal Foggiano. In campo anche trecento volontari, in gran parte ragazzi di Gioventù nazionale.

FdI tra la gente nelle strade di Bari

Fino all’ultimo, intanto, il partito ha battuto piazze, mercati e strade del capoluogo. L’altra mattina Giovanni Donzelli, Marcello Gemmato, Filippo Melchiorre e Michele Picaro, insieme a consiglieri locali e militanti, erano al mercato di Santa Scolastica per distribuire volantini e raccogliere le ultime adesioni. Un assaggio dell’entusiasmo che FdI vuole portare al porto, in una città e in una regione governate da tempo dalla sinistra. «Tanta partecipazione, tanti incontri e soprattutto tanta voglia di esserci», ha scritto il senatore Melchiorre.

Donzelli: “Arriveremo alla scadenza naturale”

Donzelli ha chiarito anche il valore della giornata di oggi. «La stabilità non risolve tutti i problemi, è evidente. Però è una precondizione per fare una politica che guardi al futuro», ha spiegato il responsabile organizzativo e parlamentare di FdI a Radio Anch’io. L’obiettivo, ha aggiunto, è arrivare alla scadenza naturale della legislatura e poi presentare il bilancio agli elettori: «Questa è la democrazia, questa è una democrazia matura».

L’omaggio a Pinuccio Tatarella

Prima dell’inizio, intorno alle 16.30, il presidente del Senato Ignazio La Russa, insieme a Gemmato e Melchiorre, renderà omaggio alla targa dedicata a Pinuccio Tatarella. Un passaggio simbolico nel segno del “ministro dell’Armonia”, padre nobile della destra di governo e tra gli ispiratori del percorso politico da cui sarebbe nato Fratelli d’Italia.

Alla manifestazione parteciperanno parlamentari, ministri e sottosegretari del partito, insieme agli alleati di centrodestra. Antonio Tajani dovrebbe intervenire in collegamento. Atteso anche Raffaele Fitto: la Commissione europea ha precisato che il vicepresidente partirà per Bari nel tardo pomeriggio e che tutte le regole previste sono state rispettate.

Luminarie, panzerotti e spaghetti all’assassina

A incorniciare la festa saranno le luminarie della storica ditta Paulicelli, abitualmente protagoniste delle celebrazioni di San Nicola. Non mancheranno musica, panzerotti e spaghetti all’assassina. La Fiera del Levante era già occupata dal concerto di Caparezza, così la politica ha traslocato al porto: dopotutto, per celebrare un governo che ha superato ogni previsione, serviva un orizzonte abbastanza largo.